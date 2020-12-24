Погода в Україні в п'ятницю, 25 грудня, буде дощовою в усіх регіонах країни. Лише в крайніх східних областях разом з дощем протягмо доби падатиме й сніг.

Температура повітря переважно навіть вночі буде "плюсовою". Єдиний виняток – Луганська область. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

Цікаво В окремих регіонах України випав сніг: фото

На півдні варто очікувати навіть "спеку", як на розпал зими. Тут у день температура повітря підніметься до +8...+11 градусів. Уночі вона не опускатиметься нижче як до +2 градусів.

На заході й у центрі протягом дня температура повітря буде в межах +3...+6 градусів, а в крайніх східних областях – 0...+3 градуси.

Найгіршою буде погода в Луганській області. Тут всю добу ітимуть дощі зі снігом, і навіть вдень температура повітря не перевищуватиме 0...-2 градуси, а вночі й зовсім – -11...-9 градусів.

У Києві поки без снігу. Температура залишається вищою за нуль, але протягом усієї доби дощитиме.

Прогноз погоди у містах України в п'ятницю, 25 грудня:

Ужгород – +5...+7

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +4…+6

Вінниця – +4…+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +2...+4

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +1...+3

Луганськ – -2...0

Харків – 0...+2

Київ – +4...+6



Прогноз погоди на п'ятницю, 25 грудня, від Укргідрометцентру