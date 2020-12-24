Прогноз прогоди на 25 грудня: Україну накриють сніг з дощем
Погода в Україні в п'ятницю, 25 грудня, буде дощовою в усіх регіонах країни. Лише в крайніх східних областях разом з дощем протягмо доби падатиме й сніг.
Температура повітря переважно навіть вночі буде "плюсовою". Єдиний виняток – Луганська область. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
Цікаво В окремих регіонах України випав сніг: фото
На півдні варто очікувати навіть "спеку", як на розпал зими. Тут у день температура повітря підніметься до +8...+11 градусів. Уночі вона не опускатиметься нижче як до +2 градусів.
На заході й у центрі протягом дня температура повітря буде в межах +3...+6 градусів, а в крайніх східних областях – 0...+3 градуси.
Найгіршою буде погода в Луганській області. Тут всю добу ітимуть дощі зі снігом, і навіть вдень температура повітря не перевищуватиме 0...-2 градуси, а вночі й зовсім – -11...-9 градусів.
У Києві поки без снігу. Температура залишається вищою за нуль, але протягом усієї доби дощитиме.
Прогноз погоди у містах України в п'ятницю, 25 грудня:
Ужгород – +5...+7
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +4…+6
Вінниця – +4…+6
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +2...+4
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +1...+3
Луганськ – -2...0
Харків – 0...+2
Київ – +4...+6
Прогноз погоди на п'ятницю, 25 грудня, від Укргідрометцентру
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