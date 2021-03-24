Прогноз погоди на 25 березня: на заході – сонце, на сході – дощ
Погода в Україні у четвер, 25 березня, буде дуже різноманітною. Так, мешканці західних областей зможуть насолодитися весняним сонцем. Водночас на сході та півночі зима ще не планує відступати.
Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Якою буде погода в Україні
У четвер в Україні буде вітряно та сніжно. За словами синоптикині, можлива навіть ожеледиця.
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Погода 24 березня буде дуже незвичною – на півночі буде тепліше ніж на півдні.
У Південній та Східній Україні очікується +1...+5 градусів. Водночас на півночі, заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4...+9 градусів, на Закарпатті – до +10...+11 градусів.
У західних і північних областях, а також на Вінниччині суттєві опади малоймовірні. На решті території ще падатиме сніг і мокрий сніг. До речі, подекуди очікується налипання мокрого снігу та штормовий вітер.
Буде некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах південних, східних та більшості центральних областей,
– розповіла Діденко.
У Києві температура повітря прогріється до +5...+7 градусів. Крім того, небо буде сонячним.
Прогноз погоди у містах України на 25 березня:
Ужгород – +7...+9
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +7...+9
Рівне – +6...+8
Житомир – +6...+8
Вінниця – +5...+7
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +6...+8
Суми – +6...+8
Полтава – +3...+5
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +3...+5
Київ – +5...+7
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