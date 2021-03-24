Погода в Україні у четвер, 25 березня, буде дуже різноманітною. Так, мешканці західних областей зможуть насолодитися весняним сонцем. Водночас на сході та півночі зима ще не планує відступати.

Якою буде погода в Україні

У четвер в Україні буде вітряно та сніжно. За словами синоптикині, можлива навіть ожеледиця.

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Погода 24 березня буде дуже незвичною – на півночі буде тепліше ніж на півдні.

У Південній та Східній Україні очікується +1...+5 градусів. Водночас на півночі, заході та на Вінниччині повітря прогріється до +4...+9 градусів, на Закарпатті – до +10...+11 градусів.

У західних і північних областях, а також на Вінниччині суттєві опади малоймовірні. На решті території ще падатиме сніг і мокрий сніг. До речі, подекуди очікується налипання мокрого снігу та штормовий вітер.

Буде некомфортна погода з ускладненнями ситуації на дорогах південних, східних та більшості центральних областей,

– розповіла Діденко.

У Києві температура повітря прогріється до +5...+7 градусів. Крім того, небо буде сонячним.

Прогноз погоди у містах України на 25 березня:

Ужгород – +7...+9

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +7...+9

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +5...+7

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +6...+8

Суми – +6...+8

Полтава – +3...+5

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +3...+5

Київ – +5...+7



Прогноз погоди на 25 березня / Карта Укргідрометцентру