Прогноз погоди на 24 січня: дощі та сильний вітер накриють Україну, але буде тепло

Погода в Україні в неділю, 24 січня, буде дощовою. А опади супроводжуватимуться сильним вітром. Щоправда, температура підніметься доволі високо, як для такої пори, – в середньому в межах 5… 7 градусів тепла.
За словами синоптика, вітер в неділю буде рвучким, сильним і південного напрямку. Про це Діденко написала у фейсбуці.
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Водночас переважатиме волога погода, бо підсунуться дощі. Також уранці є можливим мокрий сніг на Прикарпатті, Буковині, Житомирщині, Тернопільщині, Рівненщині та на Волині.
Щодо температури, то вона коливатиметься від +3 до +8 градусів. А на Півдні та на Закарпатті доходитиме до +8… +13 градусів.
У Києві в неділю буде вітряно, тепло та дощитиме. Вдень повітря прогріється до +5… +6 градусів.
У неділю над Україною нависнуть дощі / Скриншот Наталки Діденко
В Українському гідрометцентрі прогнозують невеликі та помірні дощі на всій території України, окрім Луганщини та Донеччини. Вітер дутиме преважно з південного сходу, а його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
У переважній більшості областей температура становитиме 5… 7 градусів тепла. Найхолодніше буде на Волині, Рівненщині, Вінниччині, Хмельниччині та Луганщині - +4… +6. А найбільшим теплом погода потішить на півдні - +8… +10 градусів.
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +5...+7
Суми – +5...+7
Полтава – +5...+7
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +4...+6
Харків – +5...+7
Київ – +5...+7
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Прогноз погоди в Україні на 24 січня / Дані Укргідрометцентру