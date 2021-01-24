Прогноз погоди на 24 січня: дощі та сильний вітер накриють Україну, але буде тепло

Погода в Україні в неділю, 24 січня, буде дощовою. А опади супроводжуватимуться сильним вітром. Щоправда, температура підніметься доволі високо, як для такої пори, – в середньому в межах 5… 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 24 січня від Наталки Діденко

За словами синоптика, вітер в неділю буде рвучким, сильним і південного напрямку. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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Водночас переважатиме волога погода, бо підсунуться дощі. Також уранці є можливим мокрий сніг на Прикарпатті, Буковині, Житомирщині, Тернопільщині, Рівненщині та на Волині.

Щодо температури, то вона коливатиметься від +3 до +8 градусів. А на Півдні та на Закарпатті доходитиме до +8… +13 градусів.

У Києві в неділю буде вітряно, тепло та дощитиме. Вдень повітря прогріється до +5… +6 градусів.



У неділю над Україною нависнуть дощі / Скриншот Наталки Діденко

Що кажуть в Укргідрометцентрі

В Українському гідрометцентрі прогнозують невеликі та помірні дощі на всій території України, окрім Луганщини та Донеччини. Вітер дутиме преважно з південного сходу, а його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

У переважній більшості областей температура становитиме 5… 7 градусів тепла. Найхолодніше буде на Волині, Рівненщині, Вінниччині, Хмельниччині та Луганщині - +4… +6. А найбільшим теплом погода потішить на півдні - +8… +10 градусів.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 24 січня

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +5...+7

Суми – +5...+7

Полтава – +5...+7

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +4...+6

Харків – +5...+7

Київ – +5...+7

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Прогноз погоди в Україні на 24 січня / Дані Укргідрометцентру