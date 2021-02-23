Прогноз погоди на 24 лютого: на Західну Україну насувається весна, в інших регіонах – морози

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в областях України у середу, 24 лютого, буде кардинально різною у західних і східних регіонах. Якщо мешканці Західної України будуть тішитися теплом та сонячною погодою, то на сході стовпчики термометрів покажуть мінусову температуру.
Найтепліше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до +9...+11 градусів.
Важливо В Україну прийшло потепління: яку погоду синоптики прогнозують далі
На Західній Україні сонце лише інколи ховатиметься за хмарами, але опадів синоптики не прогнозують. Водночас через мінусові температури вночі у західних регіонах можливе замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. Температура повітря становитиме +7...+9 градусів. На Сході України буде хмарна та похмура погода. Хоча серйозних опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть -5...-7 градусів.
На Півночі України вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря становитиме лише -1...-3 градуси. На Півдні погода буде хмарною протягом всього дня. Синоптики зазначили, що сильних опадів не мало б бути. Стовпчики термометрів максимально покажуть -1...-3 градуси.
У Києві протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Ранковий дощ зі снігом закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Температура повітря у столиці становитиме 0...-2 градуси.
Прогноз погоди у містах України на середу, 24 лютого
Ужгород – +9...+11
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +7...+9
Рівне – +4...+6
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1...-3
Сімферополь – -1...+1
Кропивницький – 0...-2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...-3
Суми – -5...-7
Полтава – -3...-5
Дніпро – -2...-4
Запоріжжя – -2...-4
Донецьк – -5...-7
Луганськ – -6...-8
Харків – -5...-7
Київ – 0...+2