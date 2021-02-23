Погода в областях України у середу, 24 лютого, буде кардинально різною у західних і східних регіонах. Якщо мешканці Західної України будуть тішитися теплом та сонячною погодою, то на сході стовпчики термометрів покажуть мінусову температуру.

Найтепліше буде на Закарпатті. Там повітря прогріється до +9...+11 градусів.

Важливо В Україну прийшло потепління: яку погоду синоптики прогнозують далі

На Західній Україні сонце лише інколи ховатиметься за хмарами, але опадів синоптики не прогнозують. Водночас через мінусові температури вночі у західних регіонах можливе замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. Температура повітря становитиме +7...+9 градусів. На Сході України буде хмарна та похмура погода. Хоча серйозних опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть -5...-7 градусів.

На Півночі України вранці продовжиться нічний сніг, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря становитиме лише -1...-3 градуси. На Півдні погода буде хмарною протягом всього дня. Синоптики зазначили, що сильних опадів не мало б бути. Стовпчики термометрів максимально покажуть -1...-3 градуси.

У Києві протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Ранковий дощ зі снігом закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується. Температура повітря у столиці становитиме 0...-2 градуси.

Прогноз погоди у містах України на середу, 24 лютого

Ужгород – +9...+11

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +7...+9

Рівне – +4...+6

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...-3

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...-3

Суми – -5...-7

Полтава – -3...-5

Дніпро – -2...-4

Запоріжжя – -2...-4

Донецьк – -5...-7

Луганськ – -6...-8

Харків – -5...-7

Київ – 0...+2



Прогноз погоди на 24 лютого / Дані Укргідрометцентру