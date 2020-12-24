Прогноз погоди на 24 грудня: майже всю Україну накриють опади, однак потеплішає
Погода у четвер, 24 грудня, буде дощовою. Майже усю частину України, крім Сходу, накриють опади. Щоправда, температура повітря переважно буде підійматись вище нуля.
Прогноз синоптика
В Україну прийде поступове потепління, яке перетворюватиме сніг у дощ. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.
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Опади, переважно дощ, будуть на Заході, Півночі та Півдні України. Також дощитиме у деяких районах Центру. Натомість до східних областей опади не дійдуть, лише на Харківщині можливий сніг.
Напередодні Святвечора та Різдва західного обряду атмосфера вирішила все ж нам нагадати, що зараз – зима. Атмосферні фронти насипали снігу, а на Сході організували морози,
– зауважила синоптик.
Крім того, Діденко попередила про південного вітру до штормових значень, а також про ожеледицю на дорогах.
Найхолодніше буде у східних областях. Температура повітря тут опуститься до -1...-4 градусів. Морозу також варто очікувати жителям Дніпропетровщини, Запоріжжя та Сумщини. На решті території країни стовпчики термометрів підійматимуться навіть до +9 градусів вдень.
Яка погода буде у Києві
У Києві опади стануть слабшими ще зранку, однак у другій половині дня у столиці буде поривчастий вітер та знову дощитиме. Також може випасти сніг.
Температура повітря у Києві коливатиметься у межах +2...+3 градусів.
Прогноз погоди у містах України у четвер, 24 грудня
Ужгород – +7...+9
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +7...+9
Рівне – +5...+7
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +5...+7
Миколаїв – 5...+7
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...-3
Полтава – -1...-3
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – 0...+2
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