Погода у четвер, 24 грудня, буде дощовою. Майже усю частину України, крім Сходу, накриють опади. Щоправда, температура повітря переважно буде підійматись вище нуля.

Прогноз синоптика

В Україну прийде поступове потепління, яке перетворюватиме сніг у дощ. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

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Опади, переважно дощ, будуть на Заході, Півночі та Півдні України. Також дощитиме у деяких районах Центру. Натомість до східних областей опади не дійдуть, лише на Харківщині можливий сніг.

Напередодні Святвечора та Різдва західного обряду атмосфера вирішила все ж нам нагадати, що зараз – зима. Атмосферні фронти насипали снігу, а на Сході організували морози,

– зауважила синоптик.

Крім того, Діденко попередила про південного вітру до штормових значень, а також про ожеледицю на дорогах.

Найхолодніше буде у східних областях. Температура повітря тут опуститься до -1...-4 градусів. Морозу також варто очікувати жителям Дніпропетровщини, Запоріжжя та Сумщини. На решті території країни стовпчики термометрів підійматимуться навіть до +9 градусів вдень.

Яка погода буде у Києві

У Києві опади стануть слабшими ще зранку, однак у другій половині дня у столиці буде поривчастий вітер та знову дощитиме. Також може випасти сніг.

Температура повітря у Києві коливатиметься у межах +2...+3 градусів.

Прогноз погоди у містах України у четвер, 24 грудня

Ужгород – +7...+9

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +7...+9

Рівне – +5...+7

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +5...+7

Миколаїв – 5...+7

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...-3

Полтава – -1...-3

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – 0...+2