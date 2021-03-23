Прогноз погоди на 24 березня: Україну охопить рвучкий вітер

Погода в Україні у середу, 24 березня, буде холодною та похмурою. Вдень максимальна температура сягатиме всього +6 градусів, а вночі у всіх регіонах – морози. Крім того, опади не припинятимуться.

Холодна погода та сніг, схоже, не збираються покидати Україну. Хоча на кінець тижня таки дають оптимістичні прогнози.

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Що прогнозують синоптики

На Сході, Півдні та частині Центру весь час йтиме мокрий сніг. Однак на Заході та Півночі – прояснення. Найтепліше також буде у західних областях, наприклад, +4...+6 градусів. У східних та центральних регіонах стовпчики термометрів триматимуться на рівні +2...+4 градуси.

Однак ситуацію з низькою температурою погіршить вітер. За словами синоптикині Наталки Діденко, він буде рвучким та подекуди штормовим. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Колючий холодний вітер знижуватиме температуру комфорту – одягайтеся тепліше, – зауважила Діденко.

Яка погода буде у Києві

У столиці температура повітря становитиме +4...+6 градусів, а вночі опуститься до -1...-3. Вночі та вранці у Києві може сніжити, а вдень опадів не буде.

Прогноз погоди у містах України на 23 березня

Ужгород – +5...+7

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +4...+6

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +2...+4

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +2...+4

Дніпро – +2...+4

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +3...+5

Харків – +2...+4

Київ – +4...+6



Погода на 24 березня / Інфографіка 24 каналу