Прогноз погоди на 24 березня: Україну охопить рвучкий вітер
Погода в Україні у середу, 24 березня, буде холодною та похмурою. Вдень максимальна температура сягатиме всього +6 градусів, а вночі у всіх регіонах – морози. Крім того, опади не припинятимуться.
Джерело:Укргідрометцентр
Холодна погода та сніг, схоже, не збираються покидати Україну. Хоча на кінець тижня таки дають оптимістичні прогнози.
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Що прогнозують синоптики
На Сході, Півдні та частині Центру весь час йтиме мокрий сніг. Однак на Заході та Півночі – прояснення. Найтепліше також буде у західних областях, наприклад, +4...+6 градусів. У східних та центральних регіонах стовпчики термометрів триматимуться на рівні +2...+4 градуси.
Однак ситуацію з низькою температурою погіршить вітер. За словами синоптикині Наталки Діденко, він буде рвучким та подекуди штормовим. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Колючий холодний вітер знижуватиме температуру комфорту – одягайтеся тепліше, – зауважила Діденко.
Яка погода буде у Києві
У столиці температура повітря становитиме +4...+6 градусів, а вночі опуститься до -1...-3. Вночі та вранці у Києві може сніжити, а вдень опадів не буде.
Прогноз погоди у містах України на 23 березня
Ужгород – +5...+7
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +4...+6
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +2...+4
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +2...+4
Дніпро – +2...+4
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +3...+5
Харків – +2...+4
Київ – +4...+6
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