Погода в Україні у суботу, 23 січня, буде не схожою на зимову. Жодних морозів та снігопадів, які нещодавно лютували у майже всіх областях. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +10.

Найпрохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині та у Київській області. Місцевим жителям синоптики обіцяють всього +2...+4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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По-весняному тепло на Заході та Півдні. Тут повітря прогріється до +7...+11. Рекордні температурні показники у Криму – +11...+13 градусів.

У центральній Україні та на Сході різкого стрибка температури не передбачається. Метеорологи обіцяють від +3 до + 6.

Субота, 23 січня, буде небагата на опади. Їх на території України не прогнозують взагалі. З-за хмар виглядатиме зимове сонце.

Щодо Києва, то жителям та гостям столиці все ж краще не звертати уваги на сонячні промені та одягнутись згідно з прогнозом: +2...+4.

Навіть у нічні години морози малоймовірні, хіба десь якийсь малюк-"мінус" випустить мамину руку і загубиться у північній частині України, до -1...-3 градусів. Хто сумуватиме за холодом, тому поривчастий вітер знижуватиме теплий температурний комфорт,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 23 січня:

Ужгород – +9...+11

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +7...+9

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +8...+10

Рівне – +8...+10

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Київ – +2...+4

Прогноз погоди в Україні на 23 січня / Фото Укргідрометцентру