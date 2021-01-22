Прогноз погоди на 23 січня: ані морозів, ані снігу, в Україні – потепління
Погода в Україні у суботу, 23 січня, буде не схожою на зимову. Жодних морозів та снігопадів, які нещодавно лютували у майже всіх областях. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +10.
Найпрохолодніше буде на Сумщині, Чернігівщині та у Київській області. Місцевим жителям синоптики обіцяють всього +2...+4. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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По-весняному тепло на Заході та Півдні. Тут повітря прогріється до +7...+11. Рекордні температурні показники у Криму – +11...+13 градусів.
У центральній Україні та на Сході різкого стрибка температури не передбачається. Метеорологи обіцяють від +3 до + 6.
Субота, 23 січня, буде небагата на опади. Їх на території України не прогнозують взагалі. З-за хмар виглядатиме зимове сонце.
Щодо Києва, то жителям та гостям столиці все ж краще не звертати уваги на сонячні промені та одягнутись згідно з прогнозом: +2...+4.
Навіть у нічні години морози малоймовірні, хіба десь якийсь малюк-"мінус" випустить мамину руку і загубиться у північній частині України, до -1...-3 градусів. Хто сумуватиме за холодом, тому поривчастий вітер знижуватиме теплий температурний комфорт,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 23 січня:
Ужгород – +9...+11
Львів – +9...+11
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +7...+9
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +7...+9
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +3...+5
Вінниця – +4...+6
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +3...+5
Харків – +4...+6
Київ – +2...+4
Прогноз погоди в Україні на 23 січня / Фото Укргідрометцентру
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