Прогноз погоди на 23 лютого: в Україну повертаються морози

Погода в областях України у вівторок, 23 лютого, буде дуже різноманітною. На схід повернуться морози, а на заході – буде по-весняному тепло.

Попри морози на всій території України 23 лютого буде сонячно.

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Погода в Україні

На Сході України буде найхолодніше – температура повітря опуститься до -9...-13 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У північно західних областях стовпчик термометра підніметься до +5...+8 градусів, натомість на північному сході очікують мінуси – -3...-5 градусів.

На півдні країни буде тепліше. Температура повітря прогріється до +2...+8 градусів. Однак найтеплішу погоду прогнозують на заході – +6...+9 градусів.

У Києві та Центрі України температура не підніметься вище нуля. Синоптики прогнозують – -1...-3 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптикині Наталки Діденко, значних опадів 23 лютого в Україні не буде. Однак можливі мряка та невеликий мокрий сніг.

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Не забувайте, що вночі ще підморожуватиме, тому денні калюжі підступно заманюватимуть у тонкий льодок. До взуття зараз – особлива увага, бо вранці та ввечері випробовує на стійкість ожеледиця, вдень підстерігає каша, калюжі та бруд по кісточки,

– попередила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 23 лютого

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +6...+8

Рівне – +5...+7

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – -1...-3

Чернігів – -3...-5

Суми – -10...-12

Полтава – -2...-4

Дніпро – 0...-2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -9...-11

Луганськ – -11...-13

Харків – -11...-13

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 23 лютого / Карта Укргідрометцентру