Прогноз погоди на 23 лютого: в Україну повертаються морози
Погода в областях України у вівторок, 23 лютого, буде дуже різноманітною. На схід повернуться морози, а на заході – буде по-весняному тепло.
Джерело:Укргідрометцентр
Попри морози на всій території України 23 лютого буде сонячно.
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Погода в Україні
На Сході України буде найхолодніше – температура повітря опуститься до -9...-13 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. У північно західних областях стовпчик термометра підніметься до +5...+8 градусів, натомість на північному сході очікують мінуси – -3...-5 градусів.
На півдні країни буде тепліше. Температура повітря прогріється до +2...+8 градусів. Однак найтеплішу погоду прогнозують на заході – +6...+9 градусів.
У Києві та Центрі України температура не підніметься вище нуля. Синоптики прогнозують – -1...-3 градусів.
Прогноз від Наталки Діденко
За словами синоптикині Наталки Діденко, значних опадів 23 лютого в Україні не буде. Однак можливі мряка та невеликий мокрий сніг.
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Не забувайте, що вночі ще підморожуватиме, тому денні калюжі підступно заманюватимуть у тонкий льодок. До взуття зараз – особлива увага, бо вранці та ввечері випробовує на стійкість ожеледиця, вдень підстерігає каша, калюжі та бруд по кісточки,
– попередила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 23 лютого
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +6...+8
Рівне – +5...+7
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – 0...-2
Черкаси – -1...-3
Чернігів – -3...-5
Суми – -10...-12
Полтава – -2...-4
Дніпро – 0...-2
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -9...-11
Луганськ – -11...-13
Харків – -11...-13
Київ – 0...-2
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