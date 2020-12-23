Прогноз погоди на 23 грудня: на Західну Україну йде потепління, до +7 градусів
Погода у середу, 23 грудня, відрізнятиметься залежно від регіону. Якщо на Західну Україну прийде потепління, то мешканці східних областей потерпатимуть від морозів. У Харківській, Донецькій та Луганській областях термометри покажуть до -4 градусів морозу.
А от у центрі країни сніжитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні з ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Синоптики не виключають нічний дощ, який падатиме до ранку. Температура повітря становитиме +5...+7 градусів. На Сході сонце з'явиться лише у другій половині дня. Термометри там покажуть -2…-4 градуси.
На Півночі України можливо падатиме сніг, який стихне лише ближче до вечора. Повітря там прогріється до 0...+2 градуси. На Півдні день буде хмарним. Увечері синоптики прогнозують сніг. Там стовпчики термометрів максимально покажуть 0...+2 градуси.
У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. У першій половині дня очікується сніг, який після обіду може посилитися. Ввечері на зміну йому прийде дрібний дощ зі снігом. Повітря прогріється до -1...+1 градуса.
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Прогноз погоди у містах України на середу, 23 грудня
Ужгород – +3...+5
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +1…+3
Вінниця – +1…+3
Одеса – +2...+4
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – 0...+2
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...-2
Полтава – 0...-2
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -2...-4
Харків – -2...-4
Київ – -1...+1
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