Погода у середу, 23 грудня, відрізнятиметься залежно від регіону. Якщо на Західну Україну прийде потепління, то мешканці східних областей потерпатимуть від морозів. У Харківській, Донецькій та Луганській областях термометри покажуть до -4 градусів морозу.

А от у центрі країни сніжитиме. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Важливо Штормовий вітер та дощ: прогноз погоди у Львові та області на 23 грудня

На Західній Україні з ранку і до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Синоптики не виключають нічний дощ, який падатиме до ранку. Температура повітря становитиме +5...+7 градусів. На Сході сонце з'явиться лише у другій половині дня. Термометри там покажуть -2…-4 градуси.

На Півночі України можливо падатиме сніг, який стихне лише ближче до вечора. Повітря там прогріється до 0...+2 градуси. На Півдні день буде хмарним. Увечері синоптики прогнозують сніг. Там стовпчики термометрів максимально покажуть 0...+2 градуси.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. У першій половині дня очікується сніг, який після обіду може посилитися. Ввечері на зміну йому прийде дрібний дощ зі снігом. Повітря прогріється до -1...+1 градуса.

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Прогноз погоди у містах України на середу, 23 грудня

Ужгород – +3...+5

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +1…+3

Вінниця – +1…+3

Одеса – +2...+4

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...-2

Полтава – 0...-2

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -2...-4

Харків – -2...-4

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 23 грудня / Фото Укргідрометцентру