Прогноз погоди на 23 березня: в Україні очікують опади, рвучкий вітер і високу вологість

Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Погода в Україні у вівторок, 23 березня, буде вологою та вітряною. У більшості областей періодично падатиме сніг, місцями – з дощем. А температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів.
За словами синоптикині, у більшості регіонів протягом доби пролітатиме сніг або мокрий сніг.
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В Україні 23 березня очікують вологу погоду. Опади прогнозують скрізь, окрім південних областей – лише в Криму та Приазов'ї ймовірний невеликий дощ.
Вітер дутиме рвучкий, місцями навіть сильний та буде північного напрямку.
Температура повітря вночі становитиме 0..-5 градусів, вдень стовпчики термометрів підіймуться до
+1…+5 градусів, у Криму, на Закарпатті та Запоріжжі буде +4…+6 градусів.
У Києві прогнозують вітряну та вологу погоду. Періодично падатиме невеликий сніг. Вдень повітря прогріється до +2…+4 градусів.
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Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +2...+4
Вінниця – +3...+5
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +3...+5
Прогноз погоди на 23 березня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру