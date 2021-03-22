Погода в Україні у вівторок, 23 березня, буде вологою та вітряною. У більшості областей періодично падатиме сніг, місцями – з дощем. А температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів.

За словами синоптикині, у більшості регіонів протягом доби пролітатиме сніг або мокрий сніг.

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Якою буде погода

В Україні 23 березня очікують вологу погоду. Опади прогнозують скрізь, окрім південних областей – лише в Криму та Приазов'ї ймовірний невеликий дощ.

Вітер дутиме рвучкий, місцями навіть сильний та буде північного напрямку.

Температура повітря вночі становитиме 0..-5 градусів, вдень стовпчики термометрів підіймуться до

+1…+5 градусів, у Криму, на Закарпатті та Запоріжжі буде +4…+6 градусів.

У Києві прогнозують вітряну та вологу погоду. Періодично падатиме невеликий сніг. Вдень повітря прогріється до +2…+4 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на 23 березня

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +2...+4

Вінниця – +3...+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 23 березня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру