Погода в Україні у п'ятницю, 22 січня, буде теплою та сонячною. У деяких регіонах України стовпчики термометрів покажуть до +8...+10 градусів. Найтепліше буде на Півдні, Заході та в окупованому Росією Криму.

Температура повітря на окупованому півострові становитиме +9...+11 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні сонце інколи ховатиметься за хмарами, але загалом день буде теплий та сонячний. Температура повітря становитиме +8...+10 градусів. На Сході буде значно прохолодніше. Там стовпчики термометрів покажуть лише +2...+4 градуси. Однак серйозних опадів синоптики не прогнозують.

У північних регіонах небо буде вкрите хмарами, але ані дощу, ані снігу не варто чекати. Повітря там прогріється до +1...+3 градусів. На Півдні з самого ранку розпогодилося, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Стовпчики термометрів максимально покажуть +9...+11 градусів.

У Києві з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, але опадів не буде. Температура повітря у столиці становитиме +2...+4 градуси.