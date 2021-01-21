Прогноз погоди на 22 січня: в Україну прийшло потепління, на Півдні до +11 градусів
Погода в Україні у п'ятницю, 22 січня, буде теплою та сонячною. У деяких регіонах України стовпчики термометрів покажуть до +8...+10 градусів. Найтепліше буде на Півдні, Заході та в окупованому Росією Криму.
Температура повітря на окупованому півострові становитиме +9...+11 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні сонце інколи ховатиметься за хмарами, але загалом день буде теплий та сонячний. Температура повітря становитиме +8...+10 градусів. На Сході буде значно прохолодніше. Там стовпчики термометрів покажуть лише +2...+4 градуси. Однак серйозних опадів синоптики не прогнозують.
У північних регіонах небо буде вкрите хмарами, але ані дощу, ані снігу не варто чекати. Повітря там прогріється до +1...+3 градусів. На Півдні з самого ранку розпогодилося, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Стовпчики термометрів максимально покажуть +9...+11 градусів.
У Києві з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, але опадів не буде. Температура повітря у столиці становитиме +2...+4 градуси.
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Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 22 січня
Ужгород – +5...+7
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +7...+9
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +7...+9
Сімферополь – +9...+11
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +7...+9
Київ – +2...+4
Прогноз погоди в Україні у п'ятницю, 22 січня / Фото Укргідрометцентру
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