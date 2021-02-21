Прогноз погоди на 22 лютого: в Україні сонячно, подекуди можливий мокрий сніг

21 лютого 2021 , 16:20
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у понеділок, 22 лютого, буде по-весняному сонячною і теплою. Щоправда, у деяких північних і східних областях синоптики прогнозують опади і вдень, і вночі.

Мінусова температура й надалі зберігатиметься вночі, тому вранці можлива ожеледь. Проте вдень на більшості території України стовпчики термометрів все надалі підніматимуться вище нуля.

Дізнайтеся Скільки ще в Україні триватиме потепління

Погода у регіонах України

Потепління в Україні триватиме, а сніги, що нападали протягом минулих тижнів, танутимуть.

  • У понеділок в більшості областей України протягом дня очікується +2...+6 градусів, на Півдні та на Заході ще тепліше: +5...+9 градусів.
  • Мокрий сніг та дощ 22-го лютого найбільш ймовірні у східних областях: на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.
  • У Києві понеділок 22 лютого обіцяє бути теплим, максимально до +2...+4 градусів, без суттєвих опадів. Слизько й мокро водночас.
  • На решті території України – без істотних опадів, можлива короткочасна хмарність, що змінюватиметься сонцем. Однак це має свою небезпеку: бурулькопад, ожеледь і сходження лавин у горах.
До речі, як вберегтися від небезпечних бурульок, радимо прочитати за цим посиланням.

Потепління після морозів – приємна штука, але із прихованими небезпечними синоптичними сенсами: ожеледиця, зсуви льоду та снігу, лавинна небезпека у горах, бурульки,
– застерегла синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 22 лютого

Ужгород – +7...+9

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +7...+9

Одеса – +7...+9

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +3...+5


Прогноз погоди на 21 лютого / Скриншот з сайту Укргідрометцентру


Як вберегтися від бурульок / Джерело: ДСНС / Інфографіка 24 каналу