Погода в Україні у понеділок, 22 лютого, буде по-весняному сонячною і теплою. Щоправда, у деяких північних і східних областях синоптики прогнозують опади і вдень, і вночі.

Мінусова температура й надалі зберігатиметься вночі, тому вранці можлива ожеледь. Проте вдень на більшості території України стовпчики термометрів все надалі підніматимуться вище нуля. Дізнайтеся Скільки ще в Україні триватиме потепління Погода у регіонах України Потепління в Україні триватиме, а сніги, що нападали протягом минулих тижнів, танутимуть. У понеділок в більшості областей України протягом дня очікується +2...+6 градусів, на Півдні та на Заході ще тепліше: +5...+9 градусів. Мокрий сніг та дощ 22-го лютого найбільш ймовірні у східних областях: на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині. У Києві понеділок 22 лютого обіцяє бути теплим, максимально до +2...+4 градусів, без суттєвих опадів. Слизько й мокро водночас. На решті території України – без істотних опадів, можлива короткочасна хмарність, що змінюватиметься сонцем. Однак це має свою небезпеку: бурулькопад, ожеледь і сходження лавин у горах. До речі, як вберегтися від небезпечних бурульок, радимо прочитати за цим посиланням. Потепління після морозів – приємна штука, але із прихованими небезпечними синоптичними сенсами: ожеледиця, зсуви льоду та снігу, лавинна небезпека у горах, бурульки,

– застерегла синоптикиня Наталка Діденко. Прогноз погоди у містах України на понеділок, 22 лютого Ужгород – +7...+9 Львів – +6...+8 Івано-Франківськ – +7...+9 Тернопіль – +6...+8 Чернівці – +6...+8 Хмельницький – +4...+6 Луцьк – +4...+6 Рівне – +4...+6 Житомир – +4...+6 Вінниця – +7...+9 Одеса – +7...+9 Миколаїв – +7...+9 Херсон – +6...+8 Сімферополь – +4...+6 Кропивницький – +4...+6 Черкаси – +4...+6 Чернігів – +3...+5 Суми – +2...+4 Полтава – +3...+5 Дніпро – +4...+6 Запоріжжя – +4...+6 Донецьк – +2...+4 Луганськ – +2...+4 Харків – +2...+4 Київ – +3...+5

Прогноз погоди на 21 лютого / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Як вберегтися від бурульок / Джерело: ДСНС / Інфографіка 24 каналу