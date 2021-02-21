Прогноз погоди на 22 лютого: в Україні сонячно, подекуди можливий мокрий сніг
Погода в Україні у понеділок, 22 лютого, буде по-весняному сонячною і теплою. Щоправда, у деяких північних і східних областях синоптики прогнозують опади і вдень, і вночі.
Джерело:Укргідрометцентр
Мінусова температура й надалі зберігатиметься вночі, тому вранці можлива ожеледь. Проте вдень на більшості території України стовпчики термометрів все надалі підніматимуться вище нуля.
Дізнайтеся Скільки ще в Україні триватиме потепління
Погода у регіонах України
Потепління в Україні триватиме, а сніги, що нападали протягом минулих тижнів, танутимуть.
- У понеділок в більшості областей України протягом дня очікується +2...+6 градусів, на Півдні та на Заході ще тепліше: +5...+9 градусів.
- Мокрий сніг та дощ 22-го лютого найбільш ймовірні у східних областях: на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині.
- У Києві понеділок 22 лютого обіцяє бути теплим, максимально до +2...+4 градусів, без суттєвих опадів. Слизько й мокро водночас.
- На решті території України – без істотних опадів, можлива короткочасна хмарність, що змінюватиметься сонцем. Однак це має свою небезпеку: бурулькопад, ожеледь і сходження лавин у горах.
Потепління після морозів – приємна штука, але із прихованими небезпечними синоптичними сенсами: ожеледиця, зсуви льоду та снігу, лавинна небезпека у горах, бурульки,
– застерегла синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 22 лютого
Ужгород – +7...+9
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +7...+9
Одеса – +7...+9
Миколаїв – +7...+9
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +3...+5
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +3...+5
Прогноз погоди на 21 лютого / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Як вберегтися від бурульок / Джерело: ДСНС / Інфографіка 24 каналу
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