Прогноз погоди на 22 грудня: на українців очікує мокрий сніг, сильний вітер і мороз до -10
Погода у вівторок, 22 грудня, відрізнятиметься залежно від регіону. У західних областях прогнозують дощ, мокрий сніг і потужні пориви вітру. Натомість на сході стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів.
Погода в Україні 22 грудня відчуватиме різні впливи. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Східна частина належатиме арктичному повітрю. Тому вночі там очікують до -10 градусів.
Натомість захід опиниться під впливом атлантичних процесів. Ввечері там падатиме мокрий сніг та дощ, а також дутиме сильний вітер.
Сніжитиме також на Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі. На решті територій істотних опадів не прогнозують.
Температура повітря коливатиметься від -2 до +2 градусів. У східних областях буде морозяно: вдень -2...-5 градусів, вночі – до – 10 градусів. На заході буде найтепліше – +2...+6 градусів.
У Києві вночі вдарить мороз – до -4 градусів, вдень повітря прогріється до -2 градусів. Однак суттєвих опадів не прогнозують.
Потепліє та суттєво побільшає опадів вже зі середини тижня.
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Прогноз погоди у містах України на вівторок, 22 грудня:
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 1...+3
Рівне – 0..+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1...+1
Сімферополь – 0...+2
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...-3
Суми – -2...-4
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -3...-5
Харків – -2...-4
Київ – 0…-2
Прогноз погоди на вівторок, 22 грудня, від Укргідрометцентру
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