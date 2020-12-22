Погода у вівторок, 22 грудня, відрізнятиметься залежно від регіону. У західних областях прогнозують дощ, мокрий сніг і потужні пориви вітру. Натомість на сході стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів.

Погода в Україні 22 грудня відчуватиме різні впливи. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Східна частина належатиме арктичному повітрю. Тому вночі там очікують до -10 градусів.

Натомість захід опиниться під впливом атлантичних процесів. Ввечері там падатиме мокрий сніг та дощ, а також дутиме сильний вітер.

Сніжитиме також на Луганщині, Донеччині та на Запоріжжі. На решті територій істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря коливатиметься від -2 до +2 градусів. У східних областях буде морозяно: вдень -2...-5 градусів, вночі – до – 10 градусів. На заході буде найтепліше – +2...+6 градусів.

У Києві вночі вдарить мороз – до -4 градусів, вдень повітря прогріється до -2 градусів. Однак суттєвих опадів не прогнозують.

Потепліє та суттєво побільшає опадів вже зі середини тижня.

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Прогноз погоди у містах України на вівторок, 22 грудня:

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 1...+3

Рівне – 0..+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...-3

Суми – -2...-4

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -3...-5

Харків – -2...-4

Київ – 0…-2



Прогноз погоди на вівторок, 22 грудня, від Укргідрометцентру