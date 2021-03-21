Прогноз погоди на 22 березня: в Україні знову сніг і морози

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 22 березня буде прохолодною та вологою. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем у західних і північних областях. На решті території – без істотних опадів.
Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде "плюсова" температура, найтепліше – на Сході.
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На Західній Україні протягом усієї доби буде волого, передбачається мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів показуватимуть +4...+6 градусів. У східних регіонах опадів чекати не варто – світитиме сонце. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7 градусів.
На Півночі країни синоптики також прогнозують мокрий сніг та дощ. Позначки на термометрах покажуть +3...+6 градусів. У південних областях буде сухо, лише в Одесі та у Сімферополі падатимуть дощі. Там слід очікувати +4...+6 градусів.
У Києві 22 березня періодично йтиме мокрий сніг. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+5 градусів.Зверніть увагу! Протягом тижня в Україні утримуватиметься прохолода. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що суттєвого потепління варто очікувати з 28 березня.
Ужгород – +5...+7
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +4...+6
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +4...+6
Вінниця – +4...+6
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +5...+7
Харків – +4...+6
Київ – +3...+5