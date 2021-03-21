Прогноз погоди на 22 березня: в Україні знову сніг і морози

Погода в Україні 22 березня буде прохолодною та вологою. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем у західних і північних областях. На решті території – без істотних опадів.

Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде "плюсова" температура, найтепліше – на Сході.

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Погода у регіонах України

На Західній Україні протягом усієї доби буде волого, передбачається мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів показуватимуть +4...+6 градусів. У східних регіонах опадів чекати не варто – світитиме сонце. Температура повітря коливатиметься від +4 до +7 градусів.

На Півночі країни синоптики також прогнозують мокрий сніг та дощ. Позначки на термометрах покажуть +3...+6 градусів. У південних областях буде сухо, лише в Одесі та у Сімферополі падатимуть дощі. Там слід очікувати +4...+6 градусів.

У Києві 22 березня періодично йтиме мокрий сніг. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +3…+5 градусів.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 22 березня.

Протягом тижня в Україні утримуватиметься прохолода. Синоптик Наталка Діденко повідомила , що суттєвого потепління варто очікувати з 28 березня.

Ужгород – +5...+7

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +4...+6

Вінниця – +4...+6

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +5...+7

Харків – +4...+6

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 22 березня / Дані Укргідрометцентру