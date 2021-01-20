Погода в Україні у четвер, 21 січня, буде теплішою, ніж раніше. Серйозних опадів не прогнозують, однак можливий сильний вітер. У східних областях все ще будуть морози, однак у західних стовпчики термометрів сягнуть +7 градусів.

Прогноз погоди на 21 січня

Морози з України відступають, а температура повітря вдень у більшості областей підніметься до нуля і вище. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Однак холодно все ще буде у східних областях, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть -15..-24 градусів, а вдень -4...-10 градусів.

Однак у західних областях повітря прогріється аж +2…+7 градусів. На решті території буде поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень.

Серйозних опадів синоптики не прогнозують. Однак вітер може посилитися.

У Києві найближчої ночі буде все ще морозно – -8...-10 градусів. Однак вдень очікують відлигу – до +1 градуса.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 21 січня

Ужгород – +4...+6

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – 0...-2

Чернігів – -1...+1

Суми – -4...-6

Полтава – -2...-4

Дніпро – -1...-3

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -4..-6

Луганськ – -8...-10

Харків – -4...-6

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 21 січня / Карта Укргідрометцентр