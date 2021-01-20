Прогноз погоди на 21 січня: морози відступлять з більшості територій
Погода в Україні у четвер, 21 січня, буде теплішою, ніж раніше. Серйозних опадів не прогнозують, однак можливий сильний вітер. У східних областях все ще будуть морози, однак у західних стовпчики термометрів сягнуть +7 градусів.
Прогноз погоди на 21 січня
Морози з України відступають, а температура повітря вдень у більшості областей підніметься до нуля і вище. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Однак холодно все ще буде у східних областях, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть -15..-24 градусів, а вдень -4...-10 градусів.
Однак у західних областях повітря прогріється аж +2…+7 градусів. На решті території буде поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень.
Серйозних опадів синоптики не прогнозують. Однак вітер може посилитися.
У Києві найближчої ночі буде все ще морозно – -8...-10 градусів. Однак вдень очікують відлигу – до +1 градуса.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 21 січня
Ужгород – +4...+6
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – +3...+5
Рівне – +2...+4
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – 0...-2
Черкаси – 0...-2
Чернігів – -1...+1
Суми – -4...-6
Полтава – -2...-4
Дніпро – -1...-3
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -4..-6
Луганськ – -8...-10
Харків – -4...-6
Київ – -1...+1
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