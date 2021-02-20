Прогноз погоди на 21 лютого: на Сході сніжитиме, у більшості регіонів – хмарно

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 21 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. На Сході падатиме слабкий сніг, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують.
Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде "плюсова" температура, найтепліше – на Закарпатті.
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На Західній Україні протягом усієї доби буде сухо, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 градусів. На Закарпатті буде найтепліше – +6...+8 градусів. У східних регіонах періодично йтиме слабкий сніг. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.
На Півночі країни синоптики опадів не прогнозують. Позначки на термометрах покажуть +1...+4 градуси. У південних областях завтра також буде сухо. Там слід очікувати +2...+5 градусів.
У Києві 21 лютого мінлива хмарність, але без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +1…+3 градусів. Надалі потепління посилиться.
Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, великими конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду,
– повідомила синоптик Наталка Діденко.
На своїй сторінці у фейсбуці вона зазначила, що зміна повітряних мас у кінці лютого – "приємний натяк на весну".
Ужгород – +6...+8
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – +2...+4
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +2...+4
Суми – +1...+3
Полтава – +1...+3
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +1...+3
Донецьк – 0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – 0...+2
Київ – +1...+3