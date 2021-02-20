Прогноз погоди на 21 лютого: на Сході сніжитиме, у більшості регіонів – хмарно

Погода в Україні у неділю, 21 лютого, буде хмарною, але з проясненнями. На Сході падатиме слабкий сніг, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують.

Уночі морози не планують відступати. Однак вдень буде "плюсова" температура, найтепліше – на Закарпатті.

Читайте також У Карпатах можуть зійти лавини: фантастичне фото з вершини Чорногори

Погода у регіонах України

На Західній Україні протягом усієї доби буде сухо, опадів не передбачається. Стовпчики термометрів показуватимуть +2...+5 градусів. На Закарпатті буде найтепліше – +6...+8 градусів. У східних регіонах періодично йтиме слабкий сніг. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.

На Півночі країни синоптики опадів не прогнозують. Позначки на термометрах покажуть +1...+4 градуси. У південних областях завтра також буде сухо. Там слід очікувати +2...+5 градусів.

У Києві 21 лютого мінлива хмарність, але без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +1…+3 градусів. Надалі потепління посилиться.

Дуже треба бути обережними під будинками, білбордами, великими деревами, великими конструкціями – можливі зсуви снігу та льоду,

– повідомила синоптик Наталка Діденко.

На своїй сторінці у фейсбуці вона зазначила, що зміна повітряних мас у кінці лютого – "приємний натяк на весну".

Прогноз погоди у містах України на неділю, 21 лютого

Ужгород – +6...+8

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +2...+4

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – +2...+4

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +2...+4

Суми – +1...+3

Полтава – +1...+3

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1...+3

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...+2

Київ – +1...+3



Прогноз погоди на 21 лютого / Дані Укргідрометцентру