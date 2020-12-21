Прогноз погоди на 21 грудня: Україну оповиє хмарами, сніжитиме лише на Сході
Погода у понеділок, 21 грудня, буде похмурою та здебільшого без опадів. Сніжитиме лише у східних та північно-східних областях України.
Найтепліше буде на Закарпатті, стовпчики термометрів піднімуться до +3...+5 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Найхолодніше – на Сході: на Донеччині, Луганщині та Харківщині буде морозяно – -2...-4.
Щодо Києва, то тут температур знаком "мінус" чекати не слід. Метеорологи обіцяють, 0...+2 градуси.
На решті територій України, повітря прогріється у межах -3...+4 градуси.
Щодо опадів, то 21 грудня буде скупе на опади. Лише у східних та північно-східних областях прогнозують сніг.
Синоптичний понеділок в Україні буде без особливих змін. Вологий, хмарний, проте без серйозних опадів,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 21 грудня:
Ужгород – +3...+5
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1..+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – -1...+1
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1...+1
Сімферополь – -1...+1
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...-3
Дніпро – -1...+1
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -2...-4
Харків – -2...-4
Київ – 0…+2
Прогноз погоди на понеділок, 21 грудня, від Укргідрометцентру
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