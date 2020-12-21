Найтепліше буде на Закарпатті, стовпчики термометрів піднімуться до +3...+5 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Найхолодніше – на Сході: на Донеччині, Луганщині та Харківщині буде морозяно – -2...-4.

Щодо Києва, то тут температур знаком "мінус" чекати не слід. Метеорологи обіцяють, 0...+2 градуси.



На решті територій України, повітря прогріється у межах -3...+4 градуси.

Щодо опадів, то 21 грудня буде скупе на опади. Лише у східних та північно-східних областях прогнозують сніг.

Синоптичний понеділок в Україні буде без особливих змін. Вологий, хмарний, проте без серйозних опадів,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.