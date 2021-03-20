Прогноз погоди на 21 березня: хмар поменшає, сонця побільшає

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 21 березня, нарешті буде сонячною. Однак температуру повітря все ще прогнозують низьку.
Температура повітря в Україні коливатиметься у межах +4...+7 градусів. Жодних опадів синоптики не прогнозують.
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На заході та в центрі повітря прогріється до +5...+7 градусів. На сході та півночі буде трохи холодніше – +4...+6 градусів.
На півдні стовпчик термометра підніметься до +6...+8 градусів. Водночас в Одесі – лише до +4...+6 градусів.
У Києві небо буде сонячyим, періодично можуть з'являтися хмари. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів.
За словами синоптикині, вітер з північного та північно-західного переходитиме на західний і південно-західний.
21 березня хмар поменшає, сонця побільшає. Без істотних опадів,
– заявила Діденко.
Ужгород – +6...+8
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +4...+6
Рівне – +4...+6
Житомир – +5...+7
Вінниця – +5...+7
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6
Київ – +4...+6