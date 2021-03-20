Погода в Україні у неділю, 21 березня, нарешті буде сонячною. Однак температуру повітря все ще прогнозують низьку.

Температура повітря в Україні коливатиметься у межах +4...+7 градусів. Жодних опадів синоптики не прогнозують.

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На заході та в центрі повітря прогріється до +5...+7 градусів. На сході та півночі буде трохи холодніше – +4...+6 градусів.

На півдні стовпчик термометра підніметься до +6...+8 градусів. Водночас в Одесі – лише до +4...+6 градусів.

У Києві небо буде сонячyим, періодично можуть з'являтися хмари. Температура повітря становитиме +4...+6 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами синоптикині, вітер з північного та північно-західного переходитиме на західний і південно-західний.

21 березня хмар поменшає, сонця побільшає. Без істотних опадів,

– заявила Діденко.

Погоди у містах України 21 березня

Ужгород – +6...+8

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +5...+7

Луцьк – +4...+6

Рівне – +4...+6

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +5...+7

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – +4...+6



Прогноз погоди на 21 березня / Карта Укргідрометцентру