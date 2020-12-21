В Україні впродовж 21 – 26 грудня прогнозують опади – дощ та сніг. До середи очікується потепління, пізніше країну знову накриє похолодання

Якою буде погода в Україні наступного тижня – про це повідомляє Український Гідрометцентр.

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Погода 22 грудня

У західних, східних та південних регіонах України очікуються опади. Натомість у центральних областях та на Півночі буде сухо.



Дощі прогнозують у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. А сніг – у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у Криму.

Температура повітря:

на Заході від 0 до +5 градусів вдень, від +1 до -3 вночі;

у центральних областях від +1 до -2 градуси вдень, від -2 до -5 вночі;

на Півночі та Сході від -1 до -5 вдень, від -5 до -10 вночі;

на Півдні від +1 до -1 вдень, від -1 до -4 вночі.

Погода 23 грудня

На Заході, Півночі та у центральних регіонах прогнозують дощ. Мокрий сніг очікується у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Температура повітря:

на Заході від +4 до +6 вдень, від +2 до -1 вночі;

на Півночі та у центральних областях від +1 до -1 вдень, від -1 до -5 вночі;

на Харківщині, Луганщині та Донеччині від -1 до -3 вдень, від -5 до -7 вночі.

На Півдні від 0 до +2 вдень, від -2 до-4 вночі.

Погода 24 грудня

По всій Україні дощитиме, а мокрий сніг очікується в Центрі та на Сході країни. На Заході прогнозують потепління.

Температура повітря:

на Заході від +5 до +8 градусів вдень, від +3 до +5 вночі;

у Центрі та на Півночі від +2 до +5 вдень, від -3 до +1 вночі;

на Півдні від +4 до +6 градусів вдень, від +1 до -1 вночі.

Погода 25 грудня

У п'ятницю, 25 грудня, дощитиме знову у всіх регіонах України, подекуди також може падати мокрий сніг.

Температура повітря:

на Заході, Півночі та у Центрі від +2 до +5 градусів вдень та вночі;

у Сумській області від 0 до +2 вдень та вночі.

на Сході від -3 до +3, від -2 до -6 вночі;

на Півдні від +5 до +9 вдень, від +1 до +5 вночі.

Погода 26 грудня

У суботу в Україні прогнозують похолодання. Сухо буде у Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях. На решті території України очікується сніг, мокрий сніг і дощ.

Температура повітря:

на Заході, у Центрі та на Півночі від -1 до +3 вдень та вночі.

на Сході та Півдні від +3 до +8 вдень та вночі.

Вже з середини тижня Атлантика візьме верх над Арктикою і в Україні потеплішає. Істотно збільшиться кількість опадів,

– зауважила синоптик Наталія Діденко.