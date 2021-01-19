Погода в Україні у середу, 20 січня, буде трішки теплішою, аніж у минулі дні. На Заході температура повітря нарешті підніметься вище нуля. Однак жителям Сходу та Півдня доведеться ще потерпіти справжні зимові морози.

У більшості областей України буде хмарно з проясненнями. Рясні опади синоптики прогнозують лише на Заході. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

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На Заході повітря прогріється до 0...-2 градусів тепла. Удень там очікують сніг з дощем. До вечора негода вщухне, однак вже через декілька годин розпочнеться заметіль.

У центральних областях України позначка термометра коливатиметься від -6 до -9 градусів морозу. На більшості територій переважно буде хмарно з проясненням.

На Сході синоптики прогнозують морози. Температура повітря опуститься до -12...-14 градусів морозу. Найпрохолодніше буде у Луганську. Там очікують до -15 градусів морозу

Прогноз погоди у містах України на середу, 20 січня

Ужгород – 0...2

Львів – 0...2

Івано-Франківськ – 0...2

Тернопіль – 0...2

Чернівці – 0...2

Хмельницький – 0...2

Луцьк – 0...2

Рівне – 0...2

Житомир – -5...-7

Вінниця – -2...-4

Одеса – -1...1

Миколаїв – -3...-5

Херсон – -2...-4

Сімферополь – 0...-2

Кропивницький – -7...-9

Черкаси – -6...-8

Чернігів – -7...-9

Суми – -9...-11

Полтава – -10...-12

Дніпро – -10...-12

Запоріжжя – -7...-9

Донецьк – -12...-14

Луганськ – -13...-15

Харків – -13...-15

Київ – -7...-9



Прогноз погоди на 20 січня / Карта Укргідрометцентр