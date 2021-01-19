Прогноз погоди на 20 січня: в Україні нарешті трішки потепліє
Погода в Україні у середу, 20 січня, буде трішки теплішою, аніж у минулі дні. На Заході температура повітря нарешті підніметься вище нуля. Однак жителям Сходу та Півдня доведеться ще потерпіти справжні зимові морози.
У більшості областей України буде хмарно з проясненнями. Рясні опади синоптики прогнозують лише на Заході. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
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На Заході повітря прогріється до 0...-2 градусів тепла. Удень там очікують сніг з дощем. До вечора негода вщухне, однак вже через декілька годин розпочнеться заметіль.
У центральних областях України позначка термометра коливатиметься від -6 до -9 градусів морозу. На більшості територій переважно буде хмарно з проясненням.
На Сході синоптики прогнозують морози. Температура повітря опуститься до -12...-14 градусів морозу. Найпрохолодніше буде у Луганську. Там очікують до -15 градусів морозу
Прогноз погоди у містах України на середу, 20 січня
Ужгород – 0...2
Львів – 0...2
Івано-Франківськ – 0...2
Тернопіль – 0...2
Чернівці – 0...2
Хмельницький – 0...2
Луцьк – 0...2
Рівне – 0...2
Житомир – -5...-7
Вінниця – -2...-4
Одеса – -1...1
Миколаїв – -3...-5
Херсон – -2...-4
Сімферополь – 0...-2
Кропивницький – -7...-9
Черкаси – -6...-8
Чернігів – -7...-9
Суми – -9...-11
Полтава – -10...-12
Дніпро – -10...-12
Запоріжжя – -7...-9
Донецьк – -12...-14
Луганськ – -13...-15
Харків – -13...-15
Київ – -7...-9
Прогноз погоди на 20 січня / Карта Укргідрометцентр
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