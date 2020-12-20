Погода у неділю, 20 грудня, буде похмурою для мешканців заходу й центру, але сніжною для жителів сходу й Криму. Водночас температура протягом дня залишатиметься вищою за нуль в усіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей.

Найтепліше буде на заході країни – +1...+5 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

Цікаво Через негоду без світла залишилися 22 населені пункти на Чернігівщині

Загалом сніги йтимуть протягом дня й ночі у 8 регіонах України – крайніх східних областях, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та АР Крим.

У всіх інших областях істотних опадів не очікується. У центрі, Криму, а також частинах південних і східних областей температура повітря протягом дня буде на рівні 0...+2 градуси. Лише в Донецькій і Луганській – переважно мінусова температура, а в Одеській області – +3...+5 градусів.

У Києві буде сухо, але хмарно. Температура повітря однакова як удень, так і вночі – 0...+2 градуси.

Прогноз погоди у містах України на неділю, 20 грудня:

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +1...+3

Житомир – +0...+2

Вінниця – +0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +0...+2

Сімферополь – +0...+2

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -2...0

Харків – 0...+2

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на неділю, 20 грудня, від Укргідрометцентру