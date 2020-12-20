Прогноз погоди на 20 грудня: частину України засніжить
Погода у неділю, 20 грудня, буде похмурою для мешканців заходу й центру, але сніжною для жителів сходу й Криму. Водночас температура протягом дня залишатиметься вищою за нуль в усіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей.
Найтепліше буде на заході країни – +1...+5 градусів. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.
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Загалом сніги йтимуть протягом дня й ночі у 8 регіонах України – крайніх східних областях, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та АР Крим.
У всіх інших областях істотних опадів не очікується. У центрі, Криму, а також частинах південних і східних областей температура повітря протягом дня буде на рівні 0...+2 градуси. Лише в Донецькій і Луганській – переважно мінусова температура, а в Одеській області – +3...+5 градусів.
У Києві буде сухо, але хмарно. Температура повітря однакова як удень, так і вночі – 0...+2 градуси.
Прогноз погоди у містах України на неділю, 20 грудня:
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +1...+3
Житомир – +0...+2
Вінниця – +0...+2
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +0...+2
Сімферополь – +0...+2
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – 0...+2
Суми – 0...+2
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -2...0
Харків – 0...+2
Київ – 0…+2
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