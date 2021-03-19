Прогноз погоди на 20 березня: в Україні прохолодно, у більшості регіонів – опади

Україну все ще не покидає прохолодна погода. У суботу, 20 березня, температура повітря коливатиметься в межах +3...+8 градусів. На Заході буде сонячно, а у інших регіонах – хмарно.

Всюди, окрім Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Хмельницької, Чернівецької областей та окупованого Криму дощитиме. Подекуди варто очікувати мокрого снігу.

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Найтепліше традиційно буде на Півдні. У Криму температура підніметься аж до +8 градусів. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині – на кілька градусів менше. Небо буде вкрите хмарами.

На Заході – переважно ясно та без опадів. Лише на Львівщині, Івано-Франківщині та Волині падатимуть дощі. Попри нічні морози, вдень температура коливатиметься від +3 до +5 градусів.

Водночас на Сході погода буде похмурою. Вранці прогнозують дрібний дощ зі снігом, але до вечора він припиниться.

Невеликих опадів варто очікувати й мешканцям Центру та Півночі. Впродовж дня там буде хмарно. На стовпчиках термометрів – від +3 до +6 градусів.

20 березня у Києві є ймовірність невеликих опадів. Вдень у столиці буде хмарна погода, а стовпчики термометрів піднімуться щонайбільше до +4 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко наголосила, що 20 березня українцям варто готуватися до мокрого снігу та дощу. Проте зауважила, що опади будуть невеликими.

Вітер з північного, північно-західного переходитиме в неділю на західний, південно-західний. У суботу навіть буде слабким,

– пояснила вона.

Й додала, що вже у неділю, 21 березня, завдяки проясненням у більшості областей країни потепліє на 2 – 4 градуси.

Погода у містах України 20 березня

Ужгород – +5...+7

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +4...+6

Полтава – +4...+6

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +3...+5



Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру