Прогноз погоди на 20 березня: в Україні прохолодно, у більшості регіонів – опади
Україну все ще не покидає прохолодна погода. У суботу, 20 березня, температура повітря коливатиметься в межах +3...+8 градусів. На Заході буде сонячно, а у інших регіонах – хмарно.
Джерело:Укргідрометцентр
Всюди, окрім Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Хмельницької, Чернівецької областей та окупованого Криму дощитиме. Подекуди варто очікувати мокрого снігу.
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Найтепліше традиційно буде на Півдні. У Криму температура підніметься аж до +8 градусів. На Одещині, Херсонщині та Миколаївщині – на кілька градусів менше. Небо буде вкрите хмарами.
На Заході – переважно ясно та без опадів. Лише на Львівщині, Івано-Франківщині та Волині падатимуть дощі. Попри нічні морози, вдень температура коливатиметься від +3 до +5 градусів.
Водночас на Сході погода буде похмурою. Вранці прогнозують дрібний дощ зі снігом, але до вечора він припиниться.
Невеликих опадів варто очікувати й мешканцям Центру та Півночі. Впродовж дня там буде хмарно. На стовпчиках термометрів – від +3 до +6 градусів.
20 березня у Києві є ймовірність невеликих опадів. Вдень у столиці буде хмарна погода, а стовпчики термометрів піднімуться щонайбільше до +4 градусів.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко наголосила, що 20 березня українцям варто готуватися до мокрого снігу та дощу. Проте зауважила, що опади будуть невеликими.
Вітер з північного, північно-західного переходитиме в неділю на західний, південно-західний. У суботу навіть буде слабким,
– пояснила вона.
Й додала, що вже у неділю, 21 березня, завдяки проясненням у більшості областей країни потепліє на 2 – 4 градуси.
Погода у містах України 20 березня
Ужгород – +5...+7
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +4...+6
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +3...+5
Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру
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