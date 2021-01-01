Погода в Україні в суботу, 2 січня, буде здебільшого сонячною. Крім того, буде доволі тепло – температура в середньому підніметься до 5 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 2 січня від Наталки Діденко

Як зауважила синоптик, уже активні циклони, помірні та сильні опади 2 січня будуть поза межами України. Тому в суботу можна буде подекуди в Україні побачити сонечко, або хоча б прояснення. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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Загалом у більшості областей України переважатиме суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах +2… +9 градусів, на крайньому півдні доходитиме до +12 градусів.

Щодо Києва, то в столиці 2 січня слід очікувати +5 градусів. Також є можливими прояснення.

Що кажуть в Українському гідромецентрі

В Укргідрометцентрі в суботу не прогнозують істотних опадів. Вдень температура сягатиме 1… 6 градусів тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті – до +10 градусів.

Найтеплішу погоду слід очікувати в Криму – +9… +11 градусів. А найхолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Донеччині – +2… +4 градуси.

Вітер в Україні дутиме переважно з південного-заходу. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 2 січня / Дані Укргідрометцентру