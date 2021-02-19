Прогноз погоди на 20 лютого: до України йдуть сонце та потепління

Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Погода в Україні у суботу, 20 лютого, буде переважно сонячною. Потішить й температура повітря – у більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть або приблизно 0 градусів, або плюс.
Як зауважила синоптик Наталка Діденко, до України нарешті йде потепління. Але це не означає плавний перехід у проліски, бузок і квітучі абрикоси. Адже зима ще триває, і до астрономічної та кліматичної весни ще "присідати й присідати".
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У суботу в західних областях та у південній частині України вдень слід очікувати +1… +5 градусів. А на Закарпатті доходитиме й до +7 градусів. На решті території протягом дня прогнозують 0… 5 градусів морозу. У північних та північно-східних областях – місцями до -8 градусів.
Щодо опадів, то раннього ранку сніг є можливим на заході та подекуди на південному заході. Крім того, несуттєві снігові осередки можуть торкнутися північних і східних областей. В інших регіонах – без істотних опадів, антициклон домінуватиме.
У Києві 20 лютого також буде без істотних опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0… 2 градусів морозу. Надалі потепління посилиться.
В Українському гідрометцентрі також не прогнозують опади. Лише промірний сніг є можливим на Правобережжі. Також буде несуттєва хмарність в усіх областях.
Вдень температура коливатиметься від -5 на північному сході до +3 на заході. Водночас на півдні та сході країни – окремі пориви вітру 15 - 20 метрів за секунду. Загалом вітер дутиме у південно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Ужгород – +2...+4
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – 0...+2
Вінниця – -1...+1
Одеса – +1...+3
Миколаїв – +1...+3
Херсон – -1...+1
Сімферополь – -1...-3
Кропивницький – 0...-2
Черкаси – -0...-2
Чернігів – -3...-5
Суми – -5...-7
Полтава – -2...-4
Дніпро – -0...-2
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -1...-3
Луганськ – -1...-3
Харків – -2...-4
Київ – -1...-3
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Прогноз погоди в Україні на 20 лютого / Дані Укргідрометцентру