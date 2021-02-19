Погода в Україні у суботу, 20 лютого, буде переважно сонячною. Потішить й температура повітря – у більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть або приблизно 0 градусів, або плюс.

Як зауважила синоптик Наталка Діденко, до України нарешті йде потепління. Але це не означає плавний перехід у проліски, бузок і квітучі абрикоси. Адже зима ще триває, і до астрономічної та кліматичної весни ще "присідати й присідати".

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Прогноз погоди на 20 лютого від Наталки Діденко

У суботу в західних областях та у південній частині України вдень слід очікувати +1… +5 градусів. А на Закарпатті доходитиме й до +7 градусів. На решті території протягом дня прогнозують 0… 5 градусів морозу. У північних та північно-східних областях – місцями до -8 градусів.

Щодо опадів, то раннього ранку сніг є можливим на заході та подекуди на південному заході. Крім того, несуттєві снігові осередки можуть торкнутися північних і східних областей. В інших регіонах – без істотних опадів, антициклон домінуватиме.

У Києві 20 лютого також буде без істотних опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0… 2 градусів морозу. Надалі потепління посилиться.

Що кажуть в Укргідрометцетрі

В Українському гідрометцентрі також не прогнозують опади. Лише промірний сніг є можливим на Правобережжі. Також буде несуттєва хмарність в усіх областях.

Вдень температура коливатиметься від -5 на північному сході до +3 на заході. Водночас на півдні та сході країни – окремі пориви вітру 15 - 20 метрів за секунду. Загалом вітер дутиме у південно-західному напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Погода в містах України 20 лютого

Ужгород – +2...+4

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...+1

Одеса – +1...+3

Миколаїв – +1...+3

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1...-3

Кропивницький – 0...-2

Черкаси – -0...-2

Чернігів – -3...-5

Суми – -5...-7

Полтава – -2...-4

Дніпро – -0...-2

Запоріжжя – -1...-3

Донецьк – -1...-3

Луганськ – -1...-3

Харків – -2...-4

Київ – -1...-3

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Прогноз погоди в Україні на 20 лютого / Дані Укргідрометцентру