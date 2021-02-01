Прогноз погоди на 2 лютого: на Західну Україну прийде потепління

Погода в Україні у вівторок, 2 лютого, буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Мешканці Західної України зможуть насолодитися сонцем та відносно теплою погодою.

Джерело: Укргідрометцентр

А от східні регіони протягом 2 лютого потерпатимуть від дощів.

Важливо В Україні погіршилась погода: у Карпатах можливе сходження лавини

На Західній Україні сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +1...+3 градуси, однак у Львові стовпчики термометрів покажуть аж +5...+7 градусів. Небо на Східній Україні буде похмуре. Вранішній дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. Синоптики прогнозують там +6...+8 градусів, а також попереджають про швальні пориви вітру 15 – 24 метрів на секунду.

На Півночі України існує загроза замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. Температура повітря становитиме -3...-5 градусів. Небо на Півдні України буде похмурим. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура повітря у столиці становитиме +6...+8 градусів.

У Києві протягом усього дня буде триматися хмарна погода, але опадів не буде. Температура повітря у столиці становитиме -3...-5 градусів.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 2 лютого

Ужгород – +2...+4

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – -1...-3

Вінниця – 0...+2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -3...-5

Суми – -2...-4

Полтава – +1...+3

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +6...+8

Харків – +4...+6

Київ – -3...-5



Прогноз погоди на 2 лютого / Дані Укргідрометцентру