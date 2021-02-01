Прогноз погоди на 2 лютого: на Західну Україну прийде потепління

Погода в Україні у вівторок, 2 лютого, буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Мешканці Західної України зможуть насолодитися сонцем та відносно теплою погодою.
Джерело: Укргідрометцентр
А от східні регіони протягом 2 лютого потерпатимуть від дощів.
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На Західній Україні сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря становитиме +1...+3 градуси, однак у Львові стовпчики термометрів покажуть аж +5...+7 градусів. Небо на Східній Україні буде похмуре. Вранішній дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, проте незабаром він повинен припинитися. Синоптики прогнозують там +6...+8 градусів, а також попереджають про швальні пориви вітру 15 – 24 метрів на секунду.
На Півночі України існує загроза замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. Температура повітря становитиме -3...-5 градусів. Небо на Півдні України буде похмурим. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура повітря у столиці становитиме +6...+8 градусів.
У Києві протягом усього дня буде триматися хмарна погода, але опадів не буде. Температура повітря у столиці становитиме -3...-5 градусів.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 2 лютого
Ужгород – +2...+4
Львів – +5...+7
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – -1...-3
Вінниця – 0...+2
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -3...-5
Суми – -2...-4
Полтава – +1...+3
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +6...+8
Харків – +4...+6
Київ – -3...-5