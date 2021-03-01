У вівторок, 2 березня, майже по всій Україні розгуляється весна. Лише у кількох регіонах прогнозують дощі зі снігом, в інших областях опадів очікувати не варто.

У більшості регіонів України буде сонячно та без опадів, температура коливатиметься від до +1 до +13 градусів.

Варте уваги Яким буде початок весни в Україні: прогноз погоди на перші дні березня

Найтепліше буде на Заході, в Івано-Франківській області вдень температура повітря прогріється аж до +13 градусів. Водночас на Сході буде доволі прохолодно.

Там все ще відчуватиметься, як прощається зима. Адже у Харківській та Луганській областях прогнозують дощі зі снігом. Стовпчики термометрів вдень піднімуться щонайбільше до +5 градусів.

Крім цього, дощі зі снігом накриють і Сумську область. Натомість у решті регіонів Центру та Півночі опадів не передбачається. Температура там підніметься максимум до +8 градусів.

На Півдні найтепліше буде на Миколаївщині, вдень температура там сягатиме +6...+8 градусів. На Одещині, Херсонщині та в окупованому Криму буде лише на кілька градусів менше.

2 березня у Києві опадів не прогнозують, проте буде поривчатий західний вітер. Вночі температура наблизиться нуля, проте уже вдень підніметься до +5 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Як наголосила українська синоптикиня Наталка Діденко, впродовж першої половини тижня в Україні не варто очікувати серйозних опадів.

Весна дебютує поривчастим вітром в Україні, періодичними опадами та коливаннями температури повітря,

– зауважила вона.

Й додала, що помірні опади повернуться на територію України вже 5 березня – мовиться про північні, західні, а також центральні регіони.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 2 березня

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +6..+8

Луцьк – +8...+10

Рівне – +7...+9

Житомир – +5...+7

Вінниця – +6...+8

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +6..+8

Херсон – +5..+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +1...+3

Полтава – +4...+6

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +2...+4

Київ – +4...+6



Прогноз погоди на 2 березня / Карта Укргідрометцентру