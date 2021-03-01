Прогноз погоди на 2 березня: в Україні до +13, Схід накриють дощі зі снігом
У вівторок, 2 березня, майже по всій Україні розгуляється весна. Лише у кількох регіонах прогнозують дощі зі снігом, в інших областях опадів очікувати не варто.
Джерело:Укргідрометцентр
У більшості регіонів України буде сонячно та без опадів, температура коливатиметься від до +1 до +13 градусів.
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Найтепліше буде на Заході, в Івано-Франківській області вдень температура повітря прогріється аж до +13 градусів. Водночас на Сході буде доволі прохолодно.
Там все ще відчуватиметься, як прощається зима. Адже у Харківській та Луганській областях прогнозують дощі зі снігом. Стовпчики термометрів вдень піднімуться щонайбільше до +5 градусів.
Крім цього, дощі зі снігом накриють і Сумську область. Натомість у решті регіонів Центру та Півночі опадів не передбачається. Температура там підніметься максимум до +8 градусів.
На Півдні найтепліше буде на Миколаївщині, вдень температура там сягатиме +6...+8 градусів. На Одещині, Херсонщині та в окупованому Криму буде лише на кілька градусів менше.
2 березня у Києві опадів не прогнозують, проте буде поривчатий західний вітер. Вночі температура наблизиться нуля, проте уже вдень підніметься до +5 градусів.
Прогноз від Наталки Діденко
Як наголосила українська синоптикиня Наталка Діденко, впродовж першої половини тижня в Україні не варто очікувати серйозних опадів.
Весна дебютує поривчастим вітром в Україні, періодичними опадами та коливаннями температури повітря,
– зауважила вона.
Й додала, що помірні опади повернуться на територію України вже 5 березня – мовиться про північні, західні, а також центральні регіони.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 2 березня
Ужгород – +9...+11
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +6..+8
Луцьк – +8...+10
Рівне – +7...+9
Житомир – +5...+7
Вінниця – +6...+8
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +6..+8
Херсон – +5..+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +4...+6
Суми – +1...+3
Полтава – +4...+6
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +2...+4
Київ – +4...+6
Прогноз погоди на 2 березня / Карта Укргідрометцентру
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