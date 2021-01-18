Погода в Україні у вівторок, 19 січня, буде без суттєвих опадів. Лише невеликий сніг на Водохреще слід очікувати у кількох західних областях і у Криму. Температура повітря в середньому становитиме 10… 13 градусів морозу. Це трохи тепліше, ніж було у попередні дні.

Прогноз погоди на 19 січня від Наталки Діденко

Як пояснила синоптик, Україна належатиме потужній зоні високого атмосферного тиску, антициклону на ім'я Dragica. Про це Діденко написала на своїй фейсбук-сторінці.

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За її словами, лише атмосферний фронт північно-західного циклону Flaviu «черкне» снігом по західній частині України. Невеликий сніг також є можливим у Криму.

Щодо температури повітря, підкреслює вона, морози ще триватимуть. Удень стовпчкии термометрів опустяться до -9… -15 градусів. Натомість у західних областях, на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області буде дещо тепліше – протягом дня -4… -7 градусів.

У Києві на Водохреще буде морозно Удень температура становитиме -12… -14 градусів. Серйозний сніг є малоймовірним.

Що кажуть в Українському гідрометцентрі

За даним синоптиків в Україні вдень температура опуститься до 11… 16 градусів морозу. А на Закарпатті та крайньому півдні країни – до -4… -9.

Істотні опади в Укргідрометцентрі не прогнозують. Лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах – невеликий сніг. На дорогах – місцями ожеледиця.

Вітер переважно дутиме з заходу. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 19 січня

Ужгород – -5… -7

Львів – -10… -12

Івано-Франківськ – -10… -12

Тернопіль – -10… -12

Чернівці – -10… -12

Хмельницький – -10… -12

Луцьк – -11… -13

Рівне – -11… -13

Житомир – -13… -15

Вінниця – -11… -13

Одеса – -7… -9

Миколаїв – -10… -12

Херсон – -10… -12

Сімферополь – -5… -7

Кропивницький – -11...-13

Черкаси – -11...-13

Чернігів – -12… -14

Суми – -12… -14

Полтава – -12… -14

Дніпро – -12… -14

Запоріжжя – -11… -13

Донецьк – -13… -15

Луганськ – -13… -15

Харків – -12… -14

Київ – -13… -15

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