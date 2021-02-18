Прогноз погоди на 19 лютого: в Україні буде до -26 градусів, далі – відлига

Джерело:Фейсбук Наталки Діденко
Погода в Україні у п'ятницю, 19 лютого, буде все ще морозяною, однак опадів не очікують. Вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до -26 градусів, вдень буде від -1 до -12 градусів.
Через відсутність опадів та атмосферні прояснення стовпчики термометрів вночі опустяться аж до -20...-26 градусів.
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У західних областях (крім Волинської та Рівненської), на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами та на Сході України вночі буде -14…-20 градусів. У південній частині та на Закарпатті прогнозують -9…-15 градусів.
Вдень буде трохи тепліше: температура коливатиметься в межах -7...-12 градусів, на Заході й Півдні – -1…-7 градусів.
Опадів 19 лютого не очікують, сніг з хуртовинами та вітер можливий тільки вночі в Приазов'ї.
У Києві буде сухо, вночі до -22 градусів, а вдень – приблизно -10.
Далі, за словами Діденко, на українців очікує відлига та плюсова температура.
Погода у містах України у п'ятницю, 19 лютого
Ужгород – +1...+3
Львів – -1...-3
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -6...-8
Чернівці – -8...-10
Хмельницький – -6...-8
Луцьк – -3...-5
Рівне – -6...-8
Житомир – -8...-10
Вінниця – -6...-8
Одеса – -2...-4
Миколаїв – -2...-4
Херсон – -1...-3
Сімферополь – -1...-3
Кропивницький – -7...-9
Черкаси – -10...-12
Чернігів – -10...-12
Суми – -11...-13
Полтава – -8...-10
Дніпро – -5...-7
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -1...-3
Луганськ – -2...-4
Харків – -6...-8
Київ – -10...-12