Погода в Україні у п'ятницю, 19 лютого, буде все ще морозяною, однак опадів не очікують. Вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до -26 градусів, вдень буде від -1 до -12 градусів.

Через відсутність опадів та атмосферні прояснення стовпчики термометрів вночі опустяться аж до -20...-26 градусів.

Читайте також Коли в Україні минуть морози і потеплішає: прогноз синоптика

Погода в Україні 19 лютого

У західних областях (крім Волинської та Рівненської), на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами та на Сході України вночі буде -14…-20 градусів. У південній частині та на Закарпатті прогнозують -9…-15 градусів.

Вдень буде трохи тепліше: температура коливатиметься в межах -7...-12 градусів, на Заході й Півдні – -1…-7 градусів.

Опадів 19 лютого не очікують, сніг з хуртовинами та вітер можливий тільки вночі в Приазов'ї.

У Києві буде сухо, вночі до -22 градусів, а вдень – приблизно -10.

Далі, за словами Діденко, на українців очікує відлига та плюсова температура.

Погода у містах України у п'ятницю, 19 лютого

Ужгород – +1...+3

Львів – -1...-3

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -6...-8

Чернівці – -8...-10

Хмельницький – -6...-8

Луцьк – -3...-5

Рівне – -6...-8

Житомир – -8...-10

Вінниця – -6...-8

Одеса – -2...-4

Миколаїв – -2...-4

Херсон – -1...-3

Сімферополь – -1...-3

Кропивницький – -7...-9

Черкаси – -10...-12

Чернігів – -10...-12

Суми – -11...-13

Полтава – -8...-10

Дніпро – -5...-7

Запоріжжя – -1...-3

Донецьк – -1...-3

Луганськ – -2...-4

Харків – -6...-8

Київ – -10...-12



Прогноз погоди на 19 лютого / Карта Укргідрометцентру