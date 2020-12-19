Прогноз погоди на 19 грудня: в Україні буде похмуро та волого
Погода в Україні 19 грудня буде хмарною впродовж усього дня. У південно-східних та східних областях можливий мокрий сніг з дощем. Крім того, синоптики попереджають про туман по всій територій країни.
В Україні буде похмуро
На погоду у центральних, північних, південних та східних областях впливатимуть атмосферні фронти. Тому, місцями там можливі мряка, дощ та мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Вологість, тумани та майже штиль сприятимуть накопиченню та зависанню шкідливих домішок у повітрі. Тому маску не поспішайте знімати навіть при виході з приміщення чи транспорту, особливо ті, у кого є бронхо-легеневі проблеми,
– наголосила Діденко.
За даними Укргідрометцентру, найтепліше 19 грудня буде у західних областях. Температура повітря там прогріється до +2...+6 градусів. Втім, небо буде похмурим – сонце не появиться на горизонті до кінця дня. Водночас найхолоднішу погоду синоптики прогнозують на Сході. Там падатиме мокрий сніг з дощем, а температура повітря становитиме 0...-2 градусів.
У південних областях також буде похмуро. Повітря прогріється до +1...+5 градусів. Трохи холодніше буде на півночі – температура становитиме -1...+5 градусів. Крім того, у південно-східних областях падатиме мокрий сніг. У центрі країни повітря прогріється до 0...+2 градусів.
У Києві може політати невеликий мокрий сніг також синоптики прогнозують туман. Стовпчик термометра підніметься до 0...+2 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на суботу, 19 грудня:
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +1...+3
Вінниця – +1...+3
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +1...+3
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – 0...+2
Донецьк – 0...-2
Луганськ – 0...-2
Харків – -1...+1
Київ – 0…+2
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