Прогноз погоди на 19 березня: в Україні подекуди сніг та дощі

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 19 березня, буде прохолодною. Практично у всіх областях синоптики прогнозують опади – мокрий сніг та дощ.
В Україні 19 березня буде похмуро. Прояснення можливі лише на Волині, Рівненщині, Сумщині та в Криму.
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На заході країни температура повітря становитиме +3...+5 градусів. Трохи холодніше буде у Тернополі – стовпчик термометра коливатиметься у межах 0 градусів. Крім того, очікується мокрий сніг та дощ.
Такі ж опади прогнозують і на сході. Повітря там прогріється до +3...+6 градусів.
На півдні країни буде трохи тепліше. Температура повітря прогріється до +3…+8 градусів. Однак у всіх областях падатиме дощ.
На півночі та центрі стовпчик термометра в середньому становитиме +2...+5 градусів. Очікуються опади.
Синоптикиня Наталка Діденко каже, що у Києві 19 березня опади малоймовірні, вітру також не буде. Температура повітря у столиці прогріється до +3...+5 градусів.
В Україні сильного вітру не буде, суттєвих опадів – також. Хіба що залишки діяльності циклону спровокують невеликі або дощ, або мокрий сніг. Але нічого серйозного,
– заявила Діденко.
Ужгород – +3...+5
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +2...+4
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +2...+4
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +3...+5
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +3...+5