Погода в Україні у п'ятницю, 19 березня, буде прохолодною. Практично у всіх областях синоптики прогнозують опади – мокрий сніг та дощ.

В Україні 19 березня буде похмуро. Прояснення можливі лише на Волині, Рівненщині, Сумщині та в Криму.

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На заході країни температура повітря становитиме +3...+5 градусів. Трохи холодніше буде у Тернополі – стовпчик термометра коливатиметься у межах 0 градусів. Крім того, очікується мокрий сніг та дощ.

Такі ж опади прогнозують і на сході. Повітря там прогріється до +3...+6 градусів.

На півдні країни буде трохи тепліше. Температура повітря прогріється до +3…+8 градусів. Однак у всіх областях падатиме дощ.

На півночі та центрі стовпчик термометра в середньому становитиме +2...+5 градусів. Очікуються опади.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко каже, що у Києві 19 березня опади малоймовірні, вітру також не буде. Температура повітря у столиці прогріється до +3...+5 градусів.

В Україні сильного вітру не буде, суттєвих опадів – також. Хіба що залишки діяльності циклону спровокують невеликі або дощ, або мокрий сніг. Але нічого серйозного,

– заявила Діденко.

Погода у містах України 19 березня

Ужгород – +3...+5

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +2...+4

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +2...+4

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 19 березня / Карта Укргідрометцентру