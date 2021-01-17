Погода в Україні в понеділок, 18 січня, буде морозяною та сонячною. Заметелі нарешті припиняться. Лише у декількох областях України у другій половині дня можливий легкий сніжок.

На дорогах все ще залишатиметься ожеледиця. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Снігу великого не буде завтра, опади хіба що можливі в Криму та Приазов'ї, а також трохи політає сніжок на Заході та Півночі,

– розповіла Діденко.

Температура повітря максимально опуститься до -13...-16 градусів.

Найтепліше буде в Ужгороді – лише -6...-8 градусів.

Найпрохолодніше у Сумах – температура повітря опуститься до -16 градусів.

У ніч напередодні Водохреща вшкварять справжні святкові морози. На більшості територій України буде -18...-20 градусів. Варто зауважити, що на Заході буде холодніше, аніж на Сході.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 18 січня

Ужгород – -6...-8

Львів – -11...-13

Івано-Франківськ – -8...-10

Тернопіль – -13...-15

Чернівці – -8...-10

Хмельницький – -13...-15

Луцьк – -13...-15

Рівне – -13...-15

Житомир – -13...-15

Вінниця – -12...-14

Одеса – -9...-11

Миколаїв – -9...-11

Херсон – -9...-11

Сімферополь – -6...-6

Кропивницький – -12...-14

Черкаси – -13...-15

Чернігів – -13...-15

Суми – -14...-16

Полтава – -12...-14

Дніпро – -12...-14

Запоріжжя – -9...-11

Донецьк – -9...-11

Луганськ – -9...-11

Харків – -12...-14

Київ – -13...-15



Прогноз погоди на 16 січня / Карта Укргідрометцентру