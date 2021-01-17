Прогноз погоди на 18 січня: заметілі відступають, а от морози ще залишаться
Погода в Україні в понеділок, 18 січня, буде морозяною та сонячною. Заметелі нарешті припиняться. Лише у декількох областях України у другій половині дня можливий легкий сніжок.
На дорогах все ще залишатиметься ожеледиця. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.
Актуально В Одесі "закипіло" море: вражаючі фото та відео природного явища
Снігу великого не буде завтра, опади хіба що можливі в Криму та Приазов'ї, а також трохи політає сніжок на Заході та Півночі,
– розповіла Діденко.
Температура повітря максимально опуститься до -13...-16 градусів.
Найтепліше буде в Ужгороді – лише -6...-8 градусів.
Найпрохолодніше у Сумах – температура повітря опуститься до -16 градусів.
У ніч напередодні Водохреща вшкварять справжні святкові морози. На більшості територій України буде -18...-20 градусів. Варто зауважити, що на Заході буде холодніше, аніж на Сході.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 18 січня
Ужгород – -6...-8
Львів – -11...-13
Івано-Франківськ – -8...-10
Тернопіль – -13...-15
Чернівці – -8...-10
Хмельницький – -13...-15
Луцьк – -13...-15
Рівне – -13...-15
Житомир – -13...-15
Вінниця – -12...-14
Одеса – -9...-11
Миколаїв – -9...-11
Херсон – -9...-11
Сімферополь – -6...-6
Кропивницький – -12...-14
Черкаси – -13...-15
Чернігів – -13...-15
Суми – -14...-16
Полтава – -12...-14
Дніпро – -12...-14
Запоріжжя – -9...-11
Донецьк – -9...-11
Луганськ – -9...-11
Харків – -12...-14
Київ – -13...-15
Прогноз погоди на 16 січня / Карта Укргідрометцентру
Поділитися новиною