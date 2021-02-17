Прогноз погоди на 18 лютого: в Україні – морозяно зі снігом та дощем

У четвер, 18 лютого, в Україні стовпчики термометрів опустяться нижче позначки нуль у всіх областях. Без опадів буде лише у північних та західних регіонах. На решті території – або сніжитиме, або дощитиме.

Жителів усіх західних областей, які вже втомились від снігопадів, синоптики потішили: буде сонячно.

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Також чисте небо – на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, у Сумській та Чернігівській областях. Можуть розраховувати на день без дощу та снігу і одесити та мешканці області.

Падатиме сніг у Черкаській. Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Харківській та Луганській областях. Сніг з дощем обіцяють на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та у Криму.

Щодо температури, то у всіх регіонах вона буде "мінусовою", окрім Криму та Закарпатті. Найхолодніше на Київщині – тут вдень термометри покажуть -10...-12.

У Закарпатській області та на Кримському півострові буде +3...+5.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У Києві завтра якісь серйозні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень 18 лютого температура повітря буде приблизно однаковою – -10...-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16...-18 градусів,

– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

Синоптикиня попередила, що незабаром в Україні буде "гойдання температур", отож порадила придбати собі гумові чоботи, аби після снігопадів бути готовими до відлиги.

Якою буде погода у містах України у четвер, 18 лютого

Ужгород – +3...+5

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -2...-4

Тернопіль – -4...-6

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -4...-6

Луцьк – -8...-10

Рівне – -8...-10

Житомир – -8...-10

Вінниця – -3...-5

Одеса – -2...-4

Миколаїв – -2...-4

Херсон – -2...-4

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -2...-4

Черкаси – -4...-6

Чернігів – -8...-10

Суми – -8...-10

Полтава – -4...-6

Дніпро – -3...-5

Запоріжжя – -2...-4

Донецьк – -2...-4

Луганськ – -2...-4

Харків – -4...-6

Київ – -10...-12

Прогноз погоди на 18 лютого / Карта Укргідрометцентру