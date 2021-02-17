Прогноз погоди на 18 лютого: в Україні – морозяно зі снігом та дощем
У четвер, 18 лютого, в Україні стовпчики термометрів опустяться нижче позначки нуль у всіх областях. Без опадів буде лише у північних та західних регіонах. На решті території – або сніжитиме, або дощитиме.
Джерело:Укргідрометцентр
Жителів усіх західних областей, які вже втомились від снігопадів, синоптики потішили: буде сонячно.
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Також чисте небо – на Вінниччині, Київщині, Житомирщині, у Сумській та Чернігівській областях. Можуть розраховувати на день без дощу та снігу і одесити та мешканці області.
Падатиме сніг у Черкаській. Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Харківській та Луганській областях. Сніг з дощем обіцяють на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та у Криму.
Щодо температури, то у всіх регіонах вона буде "мінусовою", окрім Криму та Закарпатті. Найхолодніше на Київщині – тут вдень термометри покажуть -10...-12.
У Закарпатській області та на Кримському півострові буде +3...+5.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
У Києві завтра якісь серйозні опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вночі та вдень 18 лютого температура повітря буде приблизно однаковою – -10...-12 градусів морозу. На вечір похолодає до -16...-18 градусів,
– написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
Синоптикиня попередила, що незабаром в Україні буде "гойдання температур", отож порадила придбати собі гумові чоботи, аби після снігопадів бути готовими до відлиги.
Якою буде погода у містах України у четвер, 18 лютого
Ужгород – +3...+5
Львів – -2...-4
Івано-Франківськ – -2...-4
Тернопіль – -4...-6
Чернівці – -1...-3
Хмельницький – -4...-6
Луцьк – -8...-10
Рівне – -8...-10
Житомир – -8...-10
Вінниця – -3...-5
Одеса – -2...-4
Миколаїв – -2...-4
Херсон – -2...-4
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – -2...-4
Черкаси – -4...-6
Чернігів – -8...-10
Суми – -8...-10
Полтава – -4...-6
Дніпро – -3...-5
Запоріжжя – -2...-4
Донецьк – -2...-4
Луганськ – -2...-4
Харків – -4...-6
Київ – -10...-12
Прогноз погоди на 18 лютого / Карта Укргідрометцентру
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