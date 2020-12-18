Прогноз погоди на 18 грудня: в Україні буде ожеледиця та туман
Погода в Україні, 18 грудня, буде бездощовою. Втім, синоптики попереджають про ожеледицю у північно-східних областях, а також періодичні тумани із погіршенням видимості до 200 – 500 метрів у інших областях.
Потужних мінусів на 18 грудня не прогнозують. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Найсвіжішою очікується погода на північному сході – Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина. Максимальна температура повітря там не перевищить -3...0 градусів, де підморозить – зміцніє ожеледиця, обережно!
– наголосила Діденко.
За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде на Заході. Температура повітря прогріється до +3...+6 градусів. Втім, сонце на небі не з'явиться до кінця дня. У східних областях буде найхолодніше – -1...+1 градусів. Вдень буде похмуро та без істотних опадів.
На півночі країни буде прохолодно – стовпчик термометра підніметься до -1...+5 градусів. У південних областях синоптики не прогнозують мінусову температуру. Повітря там прогріється до 0...+5 градусів.
У центральних областях погода також буде похмурою та непривітною. Крім того, повітря буде холодним – 0...+2 градусів.
У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Втім буде хмарно та дутиме слабкий вітер. Температура повітря становитиме -1...+1 градусів.
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Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 18 грудня:
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +3...+5
Рівне – +1...+3
Житомир – 0...+2
Вінниця – 0...+2
Одеса – +3...+5
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1…+1
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