Погода в Україні, 18 грудня, буде бездощовою. Втім, синоптики попереджають про ожеледицю у північно-східних областях, а також періодичні тумани із погіршенням видимості до 200 – 500 метрів у інших областях.

Потужних мінусів на 18 грудня не прогнозують. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Найсвіжішою очікується погода на північному сході – Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина. Максимальна температура повітря там не перевищить -3...0 градусів, де підморозить – зміцніє ожеледиця, обережно!

– наголосила Діденко.

За даними Укргідрометцентру, найтепліше буде на Заході. Температура повітря прогріється до +3...+6 градусів. Втім, сонце на небі не з'явиться до кінця дня. У східних областях буде найхолодніше – -1...+1 градусів. Вдень буде похмуро та без істотних опадів.

На півночі країни буде прохолодно – стовпчик термометра підніметься до -1...+5 градусів. У південних областях синоптики не прогнозують мінусову температуру. Повітря там прогріється до 0...+5 градусів.

У центральних областях погода також буде похмурою та непривітною. Крім того, повітря буде холодним – 0...+2 градусів.

У Києві 18 грудня опади малоймовірні. Втім буде хмарно та дутиме слабкий вітер. Температура повітря становитиме -1...+1 градусів.

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Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 18 грудня:

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +3...+5

Рівне – +1...+3

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на 18 грудня / Карта Укргідрометцентру