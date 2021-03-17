Прогноз погоди на 18 березня: рвучкий вітер та опади

Погода в Україні у четвер, 18 березня, буде холодною та похмурою. Невелике прояснення можливе лише на півдні країни.

Якою буде погода в Україні

Майже на всій території нашої країни прогнозують дощі та мокрий сніг. Опади будуть періодичними.

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Потепління у цей четвер ще не буде. Загалом температура повітря по Україні коливатиметься у межах +2...+6 градусів. Найхолодніше буде на заході – +2...+5 градусів. Там же ж синоптики прогнозують сніг.

На півдні, традиційно, стовпчики термометра піднімуться трохи вище – +4...+8 градусів. Однак з неба падатиме дощ.

На Сході та Центрі України повітря прогріється до +3...+6 градусів. Можливі сніг та дощ.

У Києві буде похмуро та волого. Температура повітря становитиме +3...+5 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, у четвер в Україну завітає рвучкий вітер з північного заходу.

Поки нема зелених листочків, достатнього сонця та бажано високої температури повітря, і ще й на днях прогнозують невеликі магнітні бурі, шукаємо натхнення у свіжих квітах вдома,

– сказала Діденко.

Погода у містах України 18 березня

Ужгород – +4...+6

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +2...+4

Житомир – +2...+4

Вінниця – +3...+5

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +3...+5

Суми – +3...+5

Полтава – +3...+5

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 18 березня / Карта Укргідрометцентру