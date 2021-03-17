Прогноз погоди на 18 березня: рвучкий вітер та опади

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 18 березня, буде холодною та похмурою. Невелике прояснення можливе лише на півдні країни.
Майже на всій території нашої країни прогнозують дощі та мокрий сніг. Опади будуть періодичними.
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Потепління у цей четвер ще не буде. Загалом температура повітря по Україні коливатиметься у межах +2...+6 градусів. Найхолодніше буде на заході – +2...+5 градусів. Там же ж синоптики прогнозують сніг.
На півдні, традиційно, стовпчики термометра піднімуться трохи вище – +4...+8 градусів. Однак з неба падатиме дощ.
На Сході та Центрі України повітря прогріється до +3...+6 градусів. Можливі сніг та дощ.
У Києві буде похмуро та волого. Температура повітря становитиме +3...+5 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, у четвер в Україну завітає рвучкий вітер з північного заходу.
Поки нема зелених листочків, достатнього сонця та бажано високої температури повітря, і ще й на днях прогнозують невеликі магнітні бурі, шукаємо натхнення у свіжих квітах вдома,
– сказала Діденко.
Ужгород – +4...+6
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +2...+4
Житомир – +2...+4
Вінниця – +3...+5
Одеса – +4...+6
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +6...+8
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +3...+5
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +6...+8
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +3...+5
Харків – +4...+6
Київ – +3...+5