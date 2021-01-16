Прогноз погоди на 17 січня: в Україну йде мороз до -30 градусів, на дорогах буде ожеледиця
Погода в Україні в неділю, 17 січня, буде морозяною, однак на більшості територій безсніжною. Вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до -30 градусів. А на дорогах синоптики прогнозують ожеледицю.
Яку погоду прогнозує на 17 січня Діденко
Українцям слід очікувати на сильні морози, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Вночі середня температура повітря становитиме -17…-23 градуси. На Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині стовпчики термометрів опустяться до -22…-28 градусів, а місцями до -28…-30 градусів.
Вдень у більшості областей України прогнозують -10…-17 градусів. У західних областях, крім Волині та Рівненщини, а також у південних вночі буде трохи тепліше – -8…-15 градусів, вдень -3…-10 градусів.
Крім того, українців попереджають про ожеледицю на дорогах.
Суттєвих опадів не очікують, тільки в Криму та Приазов'ї місцями падатиме сніг та дутиме поривчастий вітер.
У Києві 17 січня теж буде без істотних опадів, на дорозі – слизько. Вночі температура становитиме -15…-18 градусів, місцями до -20 градусів. Однак вдень буде дещо тепліше – -13…-15 градусів.
За словами Діденко, морози в Україні збережуться до 20 січня.
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Прогноз погоди у містах України на неділю, 17 січня
Ужгород – -6...-8
Львів – -6...-8
Івано-Франківськ – -6...-8
Тернопіль – -6...-8
Чернівці – -4...-6
Хмельницький – -6...-8
Луцьк – -10...-12
Рівне – -12...-14
Житомир – -12...-14
Вінниця – -8...-10
Одеса – -7...-9
Миколаїв – -7...-9
Херсон – -7...-9
Сімферополь – -4...-6
Кропивницький – -12...-14
Черкаси – -10...-12
Чернігів – -12...-14
Суми – -12...-14
Полтава – -13...-15
Дніпро – -14...-16
Запоріжжя – -8...-10
Донецьк – -10...-12
Луганськ – -12...-14
Харків – -12...-14
Київ – -13...-15
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