Погода в Україні в неділю, 17 січня, буде морозяною, однак на більшості територій безсніжною. Вночі стовпчики термометрів місцями опустяться до -30 градусів. А на дорогах синоптики прогнозують ожеледицю.

Яку погоду прогнозує на 17 січня Діденко

Українцям слід очікувати на сильні морози, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Вночі середня температура повітря становитиме -17…-23 градуси. На Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині стовпчики термометрів опустяться до -22…-28 градусів, а місцями до -28…-30 градусів.

Вдень у більшості областей України прогнозують -10…-17 градусів. У західних областях, крім Волині та Рівненщини, а також у південних вночі буде трохи тепліше – -8…-15 градусів, вдень -3…-10 градусів.

Крім того, українців попереджають про ожеледицю на дорогах.

Суттєвих опадів не очікують, тільки в Криму та Приазов'ї місцями падатиме сніг та дутиме поривчастий вітер.

У Києві 17 січня теж буде без істотних опадів, на дорозі – слизько. Вночі температура становитиме -15…-18 градусів, місцями до -20 градусів. Однак вдень буде дещо тепліше – -13…-15 градусів.

За словами Діденко, морози в Україні збережуться до 20 січня.

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Прогноз погоди у містах України на неділю, 17 січня

Ужгород – -6...-8

Львів – -6...-8

Івано-Франківськ – -6...-8

Тернопіль – -6...-8

Чернівці – -4...-6

Хмельницький – -6...-8

Луцьк – -10...-12

Рівне – -12...-14

Житомир – -12...-14

Вінниця – -8...-10

Одеса – -7...-9

Миколаїв – -7...-9

Херсон – -7...-9

Сімферополь – -4...-6

Кропивницький – -12...-14

Черкаси – -10...-12

Чернігів – -12...-14

Суми – -12...-14

Полтава – -13...-15

Дніпро – -14...-16

Запоріжжя – -8...-10

Донецьк – -10...-12

Луганськ – -12...-14

Харків – -12...-14

Київ – -13...-15



Прогноз погоди на 17 січня / Карта Укргідрометцентру