Прогноз погоди на 17 лютого: на Заході знову снігопади, у більшості регіонів – ясно

Сильні морози на відступають з України. У середу, 17 лютого, на Заході продовжуватиме сніжити, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують.

Погода поки що істотно не покращиться, проте жителі частини регіонів все ж матимуть змогу насолодитися сонячною погодою без опадів.

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Попри снігопади, найтепліше буде на Заході. В Ужгороді та області, наприклад, температура навіть буде плюсовою – вдень там прогнозують -1...+1.

На Півдні буде без опадів. Хмарна погода у Херсоні, Одесі та Миколаєві протримається всю першу половину дня, натомість ввечері – небо буде ясним.

Мешканцям Сходу та Півночі слід підготуватися до сильних морозів. Вдень температура коливатиметься у межах -7...-9, а вночі досягатиме -17...-21.

Київ у середу, 17 лютого, чекає невеликий сніг. На дорогах столиці прогнозують ожеледицю. Вдень стовпчики термометра показуватимуть -7...-9 градусів, а вночі – -12...-14 градусів.

Від чого залежить температура повітря

Як на своїй фейсбук-сторінці пояснила синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря, особливо нічна, дуже залежить від хмарності чи прояснень.

Прояснення сприяють додатковому вихолодженню, а хмарність, навпаки, прикриває приземний шар від сильніших морозів,

– підкреслила експертка.

"Лютий розкручується, до весни ніби ще далеко, проте подекуди істотна різниця між нічною та денною температурою повітря натякає на перебудову повітряних мас на новий сезон", – додала вона.

Якою буде погода у містах України у вівторок, 16 лютого

Ужгород – -1...+1

Львів – 0...-2

Івано-Франківськ – 0...-2

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – -1...-3

Хмельницький – -1...-3

Луцьк – 0...-2

Рівне – -1...-3

Житомир – -4...-6

Вінниця – -5...-7

Одеса – -1...-3

Миколаїв – -1...-3

Херсон – -1...-3

Сімферополь – -1...-3

Кропивницький – -6...-8

Черкаси – -7...-9

Чернігів – -7...-9

Суми – -9...-11

Полтава – -7...-9

Дніпро – -6...-8

Запоріжжя – -1...-3

Донецьк – -7...-9

Луганськ – -7...-9

Харків – -7...-9

Київ – -6...-8



Прогноз погоди на 17 лютого / Карта Укргідрометцентру