Прогноз погоди на 17 лютого: на Заході знову снігопади, у більшості регіонів – ясно

Джерело:Укргідрометцентр
Сильні морози на відступають з України. У середу, 17 лютого, на Заході продовжуватиме сніжити, натомість у решті областей країни опадів не прогнозують.
Погода поки що істотно не покращиться, проте жителі частини регіонів все ж матимуть змогу насолодитися сонячною погодою без опадів.
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Попри снігопади, найтепліше буде на Заході. В Ужгороді та області, наприклад, температура навіть буде плюсовою – вдень там прогнозують -1...+1.
На Півдні буде без опадів. Хмарна погода у Херсоні, Одесі та Миколаєві протримається всю першу половину дня, натомість ввечері – небо буде ясним.
Мешканцям Сходу та Півночі слід підготуватися до сильних морозів. Вдень температура коливатиметься у межах -7...-9, а вночі досягатиме -17...-21.
Київ у середу, 17 лютого, чекає невеликий сніг. На дорогах столиці прогнозують ожеледицю. Вдень стовпчики термометра показуватимуть -7...-9 градусів, а вночі – -12...-14 градусів.
Як на своїй фейсбук-сторінці пояснила синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря, особливо нічна, дуже залежить від хмарності чи прояснень.
Прояснення сприяють додатковому вихолодженню, а хмарність, навпаки, прикриває приземний шар від сильніших морозів,
– підкреслила експертка.
"Лютий розкручується, до весни ніби ще далеко, проте подекуди істотна різниця між нічною та денною температурою повітря натякає на перебудову повітряних мас на новий сезон", – додала вона.
Ужгород – -1...+1
Львів – 0...-2
Івано-Франківськ – 0...-2
Тернопіль – 0...-2
Чернівці – -1...-3
Хмельницький – -1...-3
Луцьк – 0...-2
Рівне – -1...-3
Житомир – -4...-6
Вінниця – -5...-7
Одеса – -1...-3
Миколаїв – -1...-3
Херсон – -1...-3
Сімферополь – -1...-3
Кропивницький – -6...-8
Черкаси – -7...-9
Чернігів – -7...-9
Суми – -9...-11
Полтава – -7...-9
Дніпро – -6...-8
Запоріжжя – -1...-3
Донецьк – -7...-9
Луганськ – -7...-9
Харків – -7...-9
Київ – -6...-8
Прогноз погоди на 17 лютого / Карта Укргідрометцентру