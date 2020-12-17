Прогноз погоди на 17 грудня: в Україні розпочнеться відлига
Погода в Україні у четвер, 17 грудня, буде доволі теплою та сухою. Температура опуститься нижче 0 лише у центральних та східних областях країни.
Упродовж дня та ночі температура повітря буде фактично однаковою. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.
Актуально Погода в Україні на 3 дні: без опадів, місцями туман і ожеледиця
Відлига охопила практично всю Україну. Температура повітря коливається і кружлятиме навколо нуля,
– заявила Діденко.
Водночас синоптикиня попередила: хоча ситуація із ожеледицею покращиться, варто залишатися обережними та носити зручне взуття.
Водіям необхідно бути пильними, адже упродовж дня видимість ускладнять тумани.
Максимально температура повітря прогріється на Заході: до +4 градусів. Найпрохолодніше буде на Сході. Там температура опуститься до -1 градуса.
У Києві буде теж доволі прохолодно. Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса тепла.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 17 грудня:
Ужгород – +2...+4
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – +1...+3
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – +1...+3
Луцьк – +1...+3
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +2...+4
Миколаїв – +0...+2
Херсон – +0...+2
Сімферополь – +2...+4
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – +0...+2
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на четвер, 17 грудня / Дані Укргідрометцентру
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