Погода в Україні у четвер, 17 грудня, буде доволі теплою та сухою. Температура опуститься нижче 0 лише у центральних та східних областях країни.

Упродовж дня та ночі температура повітря буде фактично однаковою. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила українська синоптикиня Наталка Діденко.

Актуально Погода в Україні на 3 дні: без опадів, місцями туман і ожеледиця

Відлига охопила практично всю Україну. Температура повітря коливається і кружлятиме навколо нуля,

– заявила Діденко.

Водночас синоптикиня попередила: хоча ситуація із ожеледицею покращиться, варто залишатися обережними та носити зручне взуття.

Водіям необхідно бути пильними, адже упродовж дня видимість ускладнять тумани.

Максимально температура повітря прогріється на Заході: до +4 градусів. Найпрохолодніше буде на Сході. Там температура опуститься до -1 градуса.

У Києві буде теж доволі прохолодно. Температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса тепла.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 17 грудня:

Ужгород – +2...+4

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – +1...+3

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +2...+4

Миколаїв – +0...+2

Херсон – +0...+2

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +0...+2

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на четвер, 17 грудня / Дані Укргідрометцентру