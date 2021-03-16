Прогноз погоди на 17 березня: циклон принесе дощі в майже усі регіони України

Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 17 березня буде хмарною та дощовою. Синоптики потішили лише жителів Чернігівщини обіцянкою сонячного та погожого дня. Майже по всій території країни – прохолодно, лише трішки тепліше буде на Півдні.
Дощі, а часом й на додачу мокрий сніг, накриють майже усі регіони України. Лише у Чернігівській області можна забути про парасольки, адже там істотних опадів не прогнозують.
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На весняне тепло сподіватись не слід. Здебільшого вдень в Україні температура коливатиметься у межах +3...+7. Дещо тепліше у південних областях: у Криму та на Миколаївщині – +8...+10, у Запорізькій та Херсонській областях – +9...+11. Виняток – Одещина, тут стовпчики термометрів піднімуться до +5...+7.
У Києві вночі істотних опадів не прогнозують, проте вдень на жителів та гостей столиці, ймовірно, чекає дощ. Одягнутись теж варто тепліше, адже повітря прогріється лише до +5...+7 градусів.
Середа в Україні визначатиметься капризами й бажаннями південного циклона, який зараз насолоджується видами Чорного моря. Цей циклон разом із атмосферними фронтами, викручуючись проти годинникової стрілки – як це буває зазвичай у циклонів – захоплюватиме завтра у свою вологу хмарність значну частину території України,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Ужгород – +5...+7
Львів – +4...+6
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +5...+7
Рівне – +4...+6
Житомир – +5...+7
Вінниця – +5...+7
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +8...+10
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6
Київ – +5...+7