Прогноз погоди на 17 березня: циклон принесе дощі в майже усі регіони України

16 березня 2021 , 15:37
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у середу, 17 березня буде хмарною та дощовою. Синоптики потішили лише жителів Чернігівщини обіцянкою сонячного та погожого дня. Майже по всій території країни – прохолодно, лише трішки тепліше буде на Півдні.

Дощі, а часом й на додачу мокрий сніг, накриють майже усі регіони України. Лише у Чернігівській області можна забути про парасольки, адже там істотних опадів не прогнозують.

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На весняне тепло сподіватись не слід. Здебільшого вдень в Україні температура коливатиметься у межах +3...+7. Дещо тепліше у південних областях: у Криму та на Миколаївщині – +8...+10, у Запорізькій та Херсонській областях – +9...+11. Виняток – Одещина, тут стовпчики термометрів піднімуться до +5...+7.

У Києві вночі істотних опадів не прогнозують, проте вдень на жителів та гостей столиці, ймовірно, чекає дощ. Одягнутись теж варто тепліше, адже повітря прогріється лише до +5...+7 градусів.

Середа в Україні визначатиметься капризами й бажаннями південного циклона, який зараз насолоджується видами Чорного моря. Цей циклон разом із атмосферними фронтами, викручуючись проти годинникової стрілки – як це буває зазвичай у циклонів – захоплюватиме завтра у свою вологу хмарність значну частину території України,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Погода у містах України 17 березня

Ужгород – +5...+7

Львів – +4...+6

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +5...+7

Рівне – +4...+6

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +4...+6

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +5...+7

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Київ – +5...+7

Погода 17 березня / Карта Укргідрометцентру