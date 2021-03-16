Погода в Україні у середу, 17 березня буде хмарною та дощовою. Синоптики потішили лише жителів Чернігівщини обіцянкою сонячного та погожого дня. Майже по всій території країни – прохолодно, лише трішки тепліше буде на Півдні.

Дощі, а часом й на додачу мокрий сніг, накриють майже усі регіони України. Лише у Чернігівській області можна забути про парасольки, адже там істотних опадів не прогнозують.

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На весняне тепло сподіватись не слід. Здебільшого вдень в Україні температура коливатиметься у межах +3...+7. Дещо тепліше у південних областях: у Криму та на Миколаївщині – +8...+10, у Миколаївській та Херсонській областях – +9...+11. Виняток – Одещина, тут стовпчики термометрів піднімуться до +5...+7.



У Києві вночі істотних опадів не прогнозують, проте вдень на жителів та гостей столиці, ймовірно, чекає дощ. Одягнутись теж варто тепліше, адже повітря прогріється лише до +5...+7 градусів.

Середа в Україні визначатиметься капризами й бажаннями південного циклона, який зараз насолоджується видами Чорного моря. Цей циклон разом із атмосферними фронтами, викручуючись проти годинникової стрілки – як це буває зазвичай у циклонів – захоплюватиме завтра у свою вологу хмарність значну частину території України,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.